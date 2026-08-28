به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «سقف» دومین تجربه ابراهیم امینی در مقام کارگردان است؛ فیلمسازی که پیش از ورود جدی به عرصه کارگردانی، سالها در حوزه فیلمنامهنویسی فعالیت داشته است. امینی این بار سراغ موقعیتی رفته که به زندگی مردم عادی نزدیک است؛ خانوادهای که در میانه یک اتفاق بزرگ، ناگهان شرایط عادی زندگیشان تغییر میکند.
«سقف» که در چهلوچهارمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد داستانش در بستر جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی شکل میگیرد. با این حال، دوربین فیلم بیشتر از آنکه درگیر نمایش مستقیم جنگ باشد، پیامدهای آن را در زندگی یک خانواده دنبال میکند. همین انتخاب، فضای فیلم را از یک روایت صرفاً جنگی فاصله میدهد و آن را به یک درام خانوادگی در شرایط بحرانی نزدیک میکند.
قصه درباره آرش، استاد دانشگاهی میانسال است که در آستانه یک مراسم خانوادگی قرار دارد. شرایط زمانی تغییر میکند که خانه او در جریان حملات آسیب میبیند و برنامهای که برای عروسی تدارک دیده شده است، تحت تأثیر اتفاقات بیرونی قرار میگیرد. پس از این حادثه، آرش به همراه همسرش فریبا و اعضای خانواده همسرش، تهران را ترک میکنند. از اینجا، جابهجایی خانواده و مواجهه آنها با موقعیت تازه، بخش مهمی از مسیر داستان را شکل میدهد.
در چنین روایتی، «خانه» تنها یک مکان برای زندگی نیست. آسیب دیدن خانه، خانواده را از فضای آشنایی که در آن احساس امنیت میکنند جدا و آنها را وارد شرایطی میکند که باید برای ادامه زندگی، تصمیمهای تازهای بگیرند.
امینی برای این روایت از ترکیبی از بازیگران شناختهشده استفاده کرده است. سام درخشانی، فریبا نادری، بیژن بنفشهخواه، گیتی قاسمی، شیرین آقاکاشی، بابک والی و سانیا سالاری از جمله بازیگران این فیلم هستند و حسین رامه، سجاد آوینی و رزا اسکندری نیز در جمع بازیگران آن حضور دارند. فیلمنامه را علیمحمد حسامفر نوشته و امینی نیز در نگارش آن مشارکت داشته است.
«سقف» از نظر عوامل پشت دوربین نیز ترکیبی از سینماگران باسابقه را در اختیار دارد. سالار اردستانی مدیر فیلمبرداری، مهدی سعدی تدوینگر و مسعود سخاوتدوست آهنگساز فیلم است. طراحی صحنه را امیر زاغری و طراحی لباس را آرام موسوی برعهده داشتهاند و حسین قورچیان نیز به عنوان صداگذار در پروژه حضور داشته است.
ابراهیم امینی برای مخاطبان سینما البته چهرهای تازه در حوزه فیلمنامه نیست. همکاری او با محمدحسین مهدویان در پروژههایی مانند «ایستاده در غبار»، «ماجرای نیمروز» و «درخت گردو» بخشی از سابقه حرفهای او را شکل داده است. او در سالهای اخیر مسیر کارگردانی را نیز دنبال کرده و نخستین فیلم بلندش «چشمبادومی» پیش از «سقف» در جشنواره فیلم فجر حضور داشت.
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