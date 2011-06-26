مواد مخدر از ابزار جنگ نرم بیگانگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمدنجار در این همایش که در محل ورزشگاه آزادی تهران همزمان با سالروز جهانی مبارزه با موادمخدر برگزار شد، گفت: این جمعیت عظیم 20 هزار نفری که به نمایندگی از 400 هزار بهبودیافته حوزه درمان اعتیاد با روش گروه همتا (پرهیزمدار و ایمان‌مدار) در این همایش حضور دارند، مصداق آن حدیث رسول گرامی اسلام (ص) است که فرموده‌اند "اشجع الناس من غلب هواء" شجاع‌ترین مردم کسانی هستند که بر هوا و هوس خود غلبه می‌کنند.

وی افزود: این جمعیت نزدیک به دودهه، تنها با تکیه بر ایمان به خدا و توبه و بازگشت به آغوش ایمان و معنویت و بر پایه کمک به سایر معتادان و نیز بازسازی بنیان خانواده، خود را نجات بخشیده‌اند و اکنون توانسته‌اند در دامان فرهنگ دینی و اعتقادات و باورهای ایران اسلامی خود را به این مرحله از رشد برسانند و امروز روش درمانی آنان می‌تواند الگویی برای رهائی سایر معتادان باشد.

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: این همایش نشان داد که جمهوری اسلامی ایران همانگونه که در حوزه مقابله با موادمخدر حرف اول را در میان کشورهای جهان می‌زند، در حوزه درمان نیز حرف‌های بسیاری برای جهانیان دارد.

محمدنجار گفت: بهبودیافتگان خود را توبه‌کنندگانی می‌دانند که پس از بازگشت به آغوش خداوند، مصمم‌اند به کمک سایر معتادان برای رهائی از اعتیاد بشتابند و آنان نیز در این مسیر، رهائی معتادان و هدایتشان به سوی بازگشت را عین امر به معروف و پیشگیری از ابتلای جامعه به اعتیاد را مصداق بارز نهی از منکر می‌دانند.

وی افزود: این مسیر مقدس که به تعبیر مقام معظم رهبری "جهاد بزرگ در راه پیشرفت ملت ایران" نامیده شده است، نیازمند حمایت و عزم و اراده و همت همه مردم، خیرین، عناصر تأثیرگذار و به‌ویژه مسئولان دستگاه‌های متولی است و به عبارت دیگر این عزیزان گردهم آمده‌اند که اعلام کنند "ما توانستیم اما همچنان منتظر حمایت هستیم".

دبیرکل ستاد اظهار داشت: تهدید بزرگ موادمخدر در راستای تهاجم و شبیخون فرهنگی و با طراحی‌های بیگانگان و عوامل استکبار جهانی به‌عنوان یکی از ابزارهای اساسی جنگ نرم با هدف ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اجرا می‌شود.

محمدنجار افزود: این اتفاق به ‌واسطه کمرنگ شدن مفاهیم ارزشی، کم‌توجهی به نهاد مقدس خانواده به‌عنوان سنگ بنای نظام اجتماعی، اثرات بدفرجام میل به سیری‌ناپذیری در منافع اقتصادی، کم‌توجهی به بحث عدالت و محرومیت‌های اجتماعی و نهایتاً غفلت از معنویات در افراد رخ می‌دهد.

وی تاکید کرد: این تهدید جدی، نیازمند مبارزه همه جانبه و اجرای برنامه‌های راهبردی و در اولویت قرار گرفتن امر مبارزه فراگیر با موادمخدر و اعتیاد به ویژه با استفاده از نیروی عظیم مشارکت اجتماعی مردم و سازمان‌های مردم نهاد است.

محمدنجار در ادامه با اشاره به اقدامات ستاد مبارزه با موادمخدر در سال گذشته گفت: تدوین نقشه راه مبارزه همه‌جانبه با موادمخدر، روان گردان و پیش‌سازها، ابلاغ سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد و پیگیری لازم برای اجرای آن در دستگاه‌های عضو و مرتبط ستاد، بهره‌گیری از ظرفیت و توان بالقوه موجود در استانهای سراسر کشور با صدور احکام مسئولیت استانداران به عنوان روسای شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان‌ها و حدود 400 نفر از فرمانداران ‌به عنوان روسای شورای فرعی مبارزه با موادمخدر در شهرستان‌های سراسر کشور از جمله اقدامات ستاد است.

وی، ابلاغ اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر و پیگیری لازم برای عملیاتی و اجرایی شدن آن در دستگاه‌های ذیربط، برگزاری جلسات شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان با هدف رفع مشکلات و معضلات در حوزه مبارزه با موادمخدر در آن استان و بازدید از نقاط آلوده و پیگیری در جهت سالم‌سازی مناطق مربوطه، تاسیس و راه اندازی مراکز درمان اجباری و مراکز اقامت اجباری در پنج استان کشور و پیگیری انجام آن در سایر استان‌های مورد نیاز را از دیگر اقدامات ستاد در سال گذشته برشمرد.

دبیرکل ستاد، ادامه داد: تقویت اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی از سوی نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات، انسداد مرزهای جنوب شرقی و غربی کشور با افزایش توان کنترلی مرزها با هدف کاهش ورود موادمخدر به داخل کشور و کاهش رخدادهای ضد امنیتی در مرزها، فعال کردن سازمان بسیج سازندگی در فعالیت های پیشگیرانه محور در امر مبارزه با موادمخدر، اجرای سی کنگره پیشگیری از اعتیاد با حضور و مشارکت نخبگان و دانشگاهیان و آموزش بیش از6 هزارمربی پیشگیری اولیه از اعتیاد نیز اقدامات دیگر ستاد در امر مبارزه با موادمخدر است.

همچنین محمدنجار، توسعه درمان و کاهش آسیب معتادان با استفاده از شربت تریاک و توزیع آن در استان‌های کشور، پیگیری در رسیدگی و صدور رای پرونده‌های مجرمین و قاچاقچیان موادمخدر و مصادره اموال با هدف ضربه زدن به بنیان اقتصادی آنان و حذف دانه درشت ها و قاچاقچیان بین‌المللی، حضور فعال و موثر در مجامع و نشست‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در امر مبارزه با موادمخدر، استفاده بهینه از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد و سایر بخش‌های غیر دولتی، توسعه فعالیت‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی مردم و انجام طرح های تحقیقاتی بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی جهت بروز نمودن و علمی کردن امر مبارزه با موادمخدر را از دیگر اقدامات ستاد در سال گذشته ذکر کرد.

وی با اعلام اینکه بیش از 72 درصد درمان در طول سال‌های برنامه چهارم به همین ظرفیت عظیم مردمی اختصاص دارد، گفت: با توجه به اینکه اهداف ضد فرهنگی استکبار جهانی و صهیونیسم‌، در رواج اعتیاد به موادمخدر و روان‌گردان‌ها، ترویج مشروبات الکلی و گسترش رفتارهای پرخطر، به‌عنوان سه ضلع یک مثلث شوم؛ نهاد مقدس خانواده را هدف گرفته‌اند و با تخریب و تضعیف این بنیان ارزشمند سعی در گسترش دامنه تهدید و فروپاشی اجتماعی دارند و بر همگان است که متقابلاً با تعمیق و توسعه همه توان‌های مدیریتی و ظرفیت‌های اجتماعی در مبارزه با موادمخدر مشارکت داشته باشند.

دبیرکل ستاد گفت: بهبودیافتگان حوزه درمان گروه‌های همتا، به تجربه دریافته‌اند که حتی کمترین کمک‌ها، اثربخشی بسیار بالایی در حوزه درمان معتادان دارد و آنچه که در این مسیر سخت، مانع بزرگی در عرصه فرهنگ عمومی محسوب می‌شود، همان تسری"قبح امر اعتیاد"به فضای "دوران بهبودی معتادان" است و این موضوع باعث می‌شود که در باورهای عمومی، امر حمایت از معتادان و کمک به خانواده‌های آسیب‌دیده در سایه کم‌توجهی، به کانون مخاطرات اجتماعی تبدیل و با موانع جدی مواجه شود.

نجار افزود: لازم است که تمامی عوامل تأثیرگذار اعم از دستگاه‌های مسئول، رسانه ها، تریبون‌ها و همه و همه در جهت ایجاد تغییر نگرش و احساس مسئولیت با هدف نجات معتادان و خانواده‌های ایشان همت کنند؛ چرا که امر مبارزه با موادمخدر و اعتیاد جز با مردمی‌شدن آن امکان پذیر نخواهد بود.

وی بیان داشت: معتادان و خانواده‌های آسیب‌دیده ایشان هر چند بخش اندکی از جمعیت فعال جامعه را تشکیل می‌دهند اما لازم است در یک وسعت دیدِ هوشمندانه و نگاهی انقلابی، زمینه‌های اشتغال ایشان و معشیت شرافتمندانه آنان که جزو پایه‌ای‌ترین حقوق انسانی - اسلامی می‌باشد، فراهم شود، لذا می‌بایست بحث اشتغال بهبودیافتگان و بیمه درمانی آنان در اولویت جدی تصمیم‌گیران و مسئولان قرار گیرد.

نجار افزود: بخش قابل توجهی از حمایت‌های اجتماعی با ورود متدینین وخیرین جامعه در این حوزه معنا پیدا می‌کند، لذا امور خیریه که ریشه در اعتقادات عمیق دینی و باورهای ریشه‌دار و اصیل انسانی و فرهنگی دارد، می‌بایست با زمینه‌سازی مشارکت‌جویانه دستگاه‌ها در این حوزه خطیر اجرا شود.

وی گفت: ضروری می‌دانم با توجه به اینکه شعار سال 2011 سازمان ملل، "اقدامی جهانی برای رسیدن به جوامعی عاری از موادمخدر" می‌باشد، اعلام کنم که ما براساس اصول اعتقادی و آموزه‌های دینی و نیز پایبندی بر اصل مسئولیت مشترک جهانی و منطقه‌ای و با وجود تحمل خسارت‌های فراوان جانی و مالی و تقدیم شهدای گرانقدر در این حوزه، همچنان در مسیر مبارزه با موادمخدر مصمم هستیم و اقدامات مقتدرانه خود را ادامه خواهیم داد.