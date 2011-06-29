گروه سماع به نخستین جشنواره دف نوازان غرب کشور راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، دف نوازان استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، همدان و خوزستان در این جشنواره حضور یافته اند.

این جشنواره در دو بخش گروه نوازی و تک نوازی همزمان با عید مبعث در شهرستان ارنا در استان لرستان برگزار می شود.

این جشنواره با هدف آشنایی با نوازندگان و گروههای دف نوازی غرب کشور و تبادل تجربیات بین گروهها، ترویج استفاده از موسیقی های سنتی بومی منطقه ای و اسلامی به جای استفاده از موسیقی های برگرفته از فرهنگ غرب، ترویج فرهنگ بومی مناطق مختلف کشور و گویش های خاص آنها در مقابله با از خود باختگی فرهنگی برگزار می شود.

همچنین تهیه بانک اطلاعاتی از تمامی نوازندگان دف و بررسی شیوه های دف نوازی در منطقه غرب کشور از دیگر اهداف این جشنواره است.

گروه سماع که در سال 1378 در تبریز تشکیل شده با 17 نفر از عضای خود در این جشنواره حضور یافته است.

یونس تارپود سرپرستی این گروه را بر عهده داشته و فرامرز مشینچی به عنوان خواننده و حامد محسن نژاد نوازنده نی در این گروه حضور دارند.

آقایان امین مردانی، میثم شکری، پوریا اشتری، پوریا رمضانی، حامد علیپور و خانمها سوسن نواده رضی، درنا میثاقی، سبا حیدرخانی، پری اشتری، نسیم بهادری، مریم شایان، زهرا آیت، نسیم قره داغی، سیما بابا پور و نازیلا بابا پور دف نوازان گروه سماع هستند.

اداره فرهنگ و ارشاد ارنا نخستین جشنواره دف نوازان غرب کشور را با همکاری اداره کل ارشاد استان لرستان و انجمن موسیقی این استان برگزار کرده است.