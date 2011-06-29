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۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۱

هشدار برای سیب زمینی کاران/

احتمال شیوع بیماری سفیدک دورغی در مزارع اردبیل

احتمال شیوع بیماری سفیدک دورغی در مزارع اردبیل

اردبیل - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی استان اردبیل نسبت به شیوع بیماری سفیدک دورغی در مزارع سیب زمینی هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، عادل عبد ایمانی ظهر چهارشنبه، در بازدید از مزارع سیب زمینی اردبیل اظهار داشت: بیماری سفیدک دوروغی جزو بیماریهای قارچی است که در شرایط اقلیمی مرطوب ایجاد می شود.

وی افزود: زمانی که رطوبت هوا به بیش از 85 درجه برسد این بیماری به صورت زخم های سفیدک داخلی روی همه اندام هوایی گیاه مشاهده می شود.

عبد ایمانی یادآور شد: زخم های سفیدک دورغی در هنگام مرگ بافت به رنگ قهوه ای یا سیاه مایل به ارغوانی در می آیند و اسپوزایی قارچ به رنگ سفید را می توان در قسمت سطح زیر برگها نیز دید.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان اردبیل با بیان اینکه زخم های سفیدک داخلی خیلی سریع توسعه پیدا می کنند از کشاورزان سیب زمنی کار منطقه خواست نسبت به بازدید مستمر مزارع خود اقدام کنند.

عبد ایمانی عنوان کرد: کشاورزان در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک به سازمان جهاد کشاورزی اطلاع دهند تا نسبت به مبارزه به موقع اقدام شود.

وی اظهار داشت: در حال حاضر مزارع سیب زمین استان از شادابی کامل برخوردار است و در صورت مناسب بودن شرایط اقلیمی بیش از 800 هزار تن سیب زمینی از دشت اردبیل برداشت می شود.

کد مطلب 1347650

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