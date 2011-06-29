معاون استاندار هرمزگان استعفا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز سالاری، معاون پشتیبانی و مدیریت توسعه منابع انسانی استاندار هرمزگان جهت نامزدی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه هرمزگان استعفای خود را تقدیم استاندار کرد.

تاکنون استعفای پرویز سالاری به امضا و تایید استاندار نرسیده است.

همچنین تاکنون استعفای ابوالقاسم جراره مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری و حسین سالاری مدیرکل امور اجتماعی استانداری هرمزگان از سوی استاندار مورد تائید قرار گرفته است.

همچنین طبق پیگیریهای خبرنگار مهر، از سوی حسین هاشمی تختی استاندار هرمزگان کمیته چهار نفره جهت انتخاب جانشینان مدیران استعفا کرده استانداری تشکیل تا در کمترین زمان ممکن نفرات جایگزین معرفی شوند.