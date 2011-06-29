۸ تیر ۱۳۹۰، ۲۰:۱۵

قاضی مغربی:

جهاد دانشگاهی نقش مهمی در رسیدن به اهداف جهادی دارد

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی گفت: این نهاد با بهره گیری از علم، دانش و تحقیق که لازمه جهاد اقتصادی است، در رسیدن به اهداف برنامه جهادی سال جاری سهم قابل توجهی ایفا می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید قاضی مغربی ظهر چهارشنبه در جلسه‌ معارفه سرپرست جهاد دانشگاهی مشهد، گفت: ارزشگذاری بر تلاش و زحمات همکاران واحدها و بخش‌های مختلف جهاد بسیار دشوار است، هر زمان به یکی از واحدهای جهاد دانشگاهی مراجعه می‌کنم جایگاه این نهاد و حفظ آن جایگاه، برایم ارزشمندی بیشتری پیدا می‌کند.

وی افزود: اکنون جهاد دانشگاهی با بیش از 120 مرکز خدمات تخصصی، 3 پژوهشگاه، 12 پژوهشکده، 10 مرکز رشد، بیش از 100 مرکز علمی - کاربردی و 500 هزار دانشجو جایگاه بلندی دارد که قابل تقدیر است.
 
قاضی مغربی با تاکید بر تلاش در ارتقاء جایگاه جهاددانشگاهی و پیشرفت روزافزون آن، گفت: سعی و تلاش مسئولان جهاد، همیشه آن بوده که این نهاد وضعیت رو به رشدی داشته باشد، چرا که عدم تغییر و سکون در یک موقعیت، به معنای شکست در فعالیت‌ها است.
 
معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی، واحد مشهد را یکی از واحدهای ممتاز جهاد دانشگاهی عنوان کرد و افزود: پیگیری موضوعات تخصصی، ایجاد قطب پژوهشی گردشگری با توجه به درصد بالای جذب زائر و گردشگر در استان، اعتماد مردم مشهد به فعالیت‌های آموزشی این واحد باعث افتخار و نشان از کار حساب شده و برنامه‌ریزی دقیق است.

قاضی مغربی افزود: اگر جهاد مشهد نسبت به گذشته، پیشرفت اساسی داشته و دارای امکانات بسیار است، مرهون تلاش مسئولان و یکایک اعضای این واحد بوده که با عشق و علاقه، باورهای اعتقادی و عصاره جهادی باعث شده که آن را به جایگاه فعلی برساند.

