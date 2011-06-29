جهاد دانشگاهی نقش مهمی در رسیدن به اهداف جهادی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید قاضی مغربی ظهر چهارشنبه در جلسه‌ معارفه سرپرست جهاد دانشگاهی مشهد، گفت: ارزشگذاری بر تلاش و زحمات همکاران واحدها و بخش‌های مختلف جهاد بسیار دشوار است، هر زمان به یکی از واحدهای جهاد دانشگاهی مراجعه می‌کنم جایگاه این نهاد و حفظ آن جایگاه، برایم ارزشمندی بیشتری پیدا می‌کند.

وی افزود: اکنون جهاد دانشگاهی با بیش از 120 مرکز خدمات تخصصی، 3 پژوهشگاه، 12 پژوهشکده، 10 مرکز رشد، بیش از 100 مرکز علمی - کاربردی و 500 هزار دانشجو جایگاه بلندی دارد که قابل تقدیر است.



قاضی مغربی با تاکید بر تلاش در ارتقاء جایگاه جهاددانشگاهی و پیشرفت روزافزون آن، گفت: سعی و تلاش مسئولان جهاد، همیشه آن بوده که این نهاد وضعیت رو به رشدی داشته باشد، چرا که عدم تغییر و سکون در یک موقعیت، به معنای شکست در فعالیت‌ها است.



معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی، واحد مشهد را یکی از واحدهای ممتاز جهاد دانشگاهی عنوان کرد و افزود: پیگیری موضوعات تخصصی، ایجاد قطب پژوهشی گردشگری با توجه به درصد بالای جذب زائر و گردشگر در استان، اعتماد مردم مشهد به فعالیت‌های آموزشی این واحد باعث افتخار و نشان از کار حساب شده و برنامه‌ریزی دقیق است.

قاضی مغربی افزود: اگر جهاد مشهد نسبت به گذشته، پیشرفت اساسی داشته و دارای امکانات بسیار است، مرهون تلاش مسئولان و یکایک اعضای این واحد بوده که با عشق و علاقه، باورهای اعتقادی و عصاره جهادی باعث شده که آن را به جایگاه فعلی برساند.