سنجش سلامت روان تاکسیرانان مشهد در مرکز مشاوره جهاد دانشگاهی

به گزارش خبرنگار مهر، حمیده عادلیان حقیقی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز با خانوادههایی روبهرو هستیم که میزان آسیبدیدگی در آنها بالاست و همین مسئله باعث شده است نوجوانان در بسیاری از موارد نتوانند آنگونه که باید فعالیت مؤثر داشته باشند.
مدیر مرکز روانشناسی جهاد دانشگاهی بیان کرد: در فرایندهای ارزیابی و آزمایشهایی که انجام میشود، این موضوعات قابل شناسایی است و نتایج پرسشها و پاسخها نشان میدهد که در حوزه مسائل فردمحور، با چالشهای متعددی مواجه هستیم؛ چالشهایی که نیازمند توضیح، همراهی و پیگیری در جلسات مشاوره و درمان است.
وی ادامه داد: گاهی برخی مراجعان، بهویژه در خانوادههای آسیبدیده، برای ادامه جلسات با مشکل پرداخت هزینه روبهرو هستند. در چنین شرایطی، بررسی میشود که فرد در چه وضعیتی قرار دارد و در برخی موارد از سوی خود درمانگر یا مجموعه، تخفیفهایی در نظر گرفته میشود تا روند درمان و پیگیری مسائل متوقف نشود.
عادلیان با اشاره به هزینه خدمات مشاوره و درمان گفت: ممکن است در برخی مراکز، هزینه جلسات ارقام بالایی داشته باشد، اما در مرکز رواشناسی جهاد دانشگاهی تلاش شده است در کنار حفظ کیفیت و تخصصی بودن خدمات، شرایطی فراهم شود که مراجعان بتوانند با تعرفه دولتی از خدمات حرفهای بهرهمند شوند.
مدیر مرکز روانشناسی جهاد کشاورزی درباره مزیت این مرکز نسبت به برخی مراکز مشابه اظهار کرد: مهمترین ویژگی اینجاست که خدمات بهصورت تخصصی ارائه میشود. برای مثال، درمانگری که در حوزه نوجوان کار میکند، همان فردی است که بهطور تخصصی این گروه سنی را میشناسد و به همان حوزه میپردازد. در موضوعات مرتبط با کودک و نوجوان نیز چارچوبهای حرفهای و امنیت روانی مراجع بهطور جدی رعایت میشود.
وی گفت: در برخی موارد، اگر نیاز به ارتباط با والدین وجود داشته باشد، این موضوع با در نظر گرفتن مصلحت درمانی و حفظ فضای امن برای کودک یا نوجوان انجام میشود و اصل بر این است که فرایند درمان در مسیر تخصصی و متناسب با نیاز هر مراجعهکننده پیش برود.
عادلیان افزود: پیش از آنکه یک روانشناس همکاری خود را با این مرکز آغاز کند، فرایندهای ارزیابی، مصاحبه و بررسیهای لازم درباره او انجام میشود و حتی پس از شروع همکاری نیز این روند بهصورت دورهای ادامه دارد تا اطمینان حاصل شود مراجعهکنندگان به افرادی ارجاع داده میشوند که از حداکثر توان تخصصی و صلاحیت حرفهای برخوردار باشند.
مدیر مرکز روانشناسی جهاد دانشگاهی تصریح کرد: برای ما مهم است افرادی که از بیرون به این مجموعه مراجعه میکنند، بدانند به درمانگری ارجاع داده میشوند که علاوه بر تخصص، از نظر حرفهای نیز مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفته است.
وی همچنین گفت: یکی دیگر از فعالیتهای این مرکز، انجام برخی ارزیابیها برای تاکسیرانان مشهد در مسیر دریافت صلاحیت است و این افراد نیز برای طی بخشی از این فرایند به مرکز روانشناسی جهاد دانشگاهی مراجعه میکنند.
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