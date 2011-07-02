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۱۱ تیر ۱۳۹۰، ۹:۲۱

پیکر امام جمعه یزد یکشنبه تشییع می ‌شود

پیکر امام جمعه یزد یکشنبه تشییع می ‌شود

یزد - خبرگزاری مهر: پیکر مطهر نماینده ولی ‌فقیه در استان و امام جمعه یزد روز یکشنبه 12 تیرماه در این شهر تشییع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام محمدعلی صدوقی به دنبال یک بیماری ناگهانی که کمتر از یک هفته خود را نشان داد، به رغم تلاش پزشکان بامداد امروز، یازدهم تیرماه، در سن 62 سالگی در بیمارستان لاله تهران دار فانی را وداع گفت.

پیکر امام جمعه فقید یزد عصر امروز از تهران به یزد منتقل می ‌شود و فردا مراسم تشییع ایشان در یزد برگزار خواهد شد.

محمدعلی صدوقی امروز یازدهم تیرماه مصادف با 29 رجب به تاریخ شمسی همزمان با شهادت پدر و به تاریخ قمری همزمان با سالروز رحلت مادر به دیار باقی شتافت.

حجت ‌الاسلام صدوقی تنها فرزند ذکور شهید محراب، آیت ‌الله صدوقی است و پس از پدر به مدت 23 سال با تقوی و مردمداری امامت جمعه یزد را بر عهده داشت.

کد مطلب 1348765

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