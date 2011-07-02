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۱۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۹:۴۶

پیشگیری از وقوع جرم الزامی است

پیشگیری از وقوع جرم الزامی است

سیرجان - خبرگزاری مهر: دادستان سیرجان بر لزوم پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی با اشاره به اینکه پیشگیری از جرم تنها به اقدامات قبل از وقوع جرم منحصر نیست اظهار داشت: باید با اقدامات برخوردی از وقوع جرم در آینده جلوگیری کنیم.

بخشی با بیان این مطلب که وقوع قتل عمد یکی از ملاک های ارزیابی اقدامات قضایی، انتظامی و امنیتی است گفت: در سه ماهه نخست سال جاری هیچ قتل عمدی در سیرجان صورت نگرفته است.

وی با اشاره به اقدامات ستادهای مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی دادگستری به منظور جلب همکاری های مردمی برای سالم سازی جامعه گفت: شهروندان سیرجانی می توانند از طریق سیستم دریافت پیام این ستاد اخبار و گزارشات و حتی عکس و فیلم صحنه های حوادث و جرائم را در قالب MMS به ستاد ارسال کنند.

این مسئول قضایی همچنین از کشف سه هزار و 395 لیتر انواع مشروبات الکلی در خرداد ماه سال جاری خبر داد و گفت: سه کارگاه تولید مشروب نیز شناسایی شده است.

وی با بیان اینکه در مدت ذکر شده 200 کیلوگرم انواع مواد مخدر و 24 کیلوگرم طلای قاچاق کشف شده است گفت: صدور احکام قضایی و برخوردهای قانونی با مجرمین نیز نوعی اقدام پیشگیرانه است که وقوع جرم را در آینده کاهش می دهد.

کد مطلب 1349327

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