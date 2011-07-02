پیشگیری از وقوع جرم الزامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی با اشاره به اینکه پیشگیری از جرم تنها به اقدامات قبل از وقوع جرم منحصر نیست اظهار داشت: باید با اقدامات برخوردی از وقوع جرم در آینده جلوگیری کنیم.

بخشی با بیان این مطلب که وقوع قتل عمد یکی از ملاک های ارزیابی اقدامات قضایی، انتظامی و امنیتی است گفت: در سه ماهه نخست سال جاری هیچ قتل عمدی در سیرجان صورت نگرفته است.

وی با اشاره به اقدامات ستادهای مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی دادگستری به منظور جلب همکاری های مردمی برای سالم سازی جامعه گفت: شهروندان سیرجانی می توانند از طریق سیستم دریافت پیام این ستاد اخبار و گزارشات و حتی عکس و فیلم صحنه های حوادث و جرائم را در قالب MMS به ستاد ارسال کنند.

این مسئول قضایی همچنین از کشف سه هزار و 395 لیتر انواع مشروبات الکلی در خرداد ماه سال جاری خبر داد و گفت: سه کارگاه تولید مشروب نیز شناسایی شده است.

وی با بیان اینکه در مدت ذکر شده 200 کیلوگرم انواع مواد مخدر و 24 کیلوگرم طلای قاچاق کشف شده است گفت: صدور احکام قضایی و برخوردهای قانونی با مجرمین نیز نوعی اقدام پیشگیرانه است که وقوع جرم را در آینده کاهش می دهد.