چهار خطه کردن جاده یاسوج به شیراز بهار 91 به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر شنبه در حاشیه بازدید از این پروژه افزود: 38 کیلومتر از این پروژه در حوزه استحفاظی راههای این کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد و قطعه اول آن به طول 15 کیلومتر و با اعتبار 15 میلیارد تومان در هفته دولت به بهره برداری می رسد.

وی بیان کرد: پیش بینی می شود که بیش از 2.5 کیلومتر از قطعه دوم نیز در هفته دولت و باقیمانده نیز در نوروز 91 به بهره برداری برسد.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: با توجه به کوهستانی بودن مسیر و به منظور امنیت و حفاظت جاده، دیوارسازی و ساماندهی رودخانه کنار جاده نیز در دست اقدام است.

حبیبی عنوان کرد: پروژه چهار خطه کردن جاده یاسوج به شیراز هم اکنون 45 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: هم اکنون چهارخطه کردن بیش از 84کیلومتر از جاده های این استان در دست اجراست.