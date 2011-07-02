۱۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۲

چهار خطه کردن جاده یاسوج به شیراز بهار 91 به بهره برداری می رسد

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: پروژه چهار خطه کردن مسیر یاسوج به شیراز با اعتبار 38 میلیارد تومان در بهار 91 به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر شنبه در حاشیه بازدید از این پروژه افزود: 38 کیلومتر از این پروژه در حوزه استحفاظی راههای این کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد و قطعه اول آن به طول 15 کیلومتر و با اعتبار 15 میلیارد تومان در هفته دولت به بهره برداری می رسد.

وی بیان کرد: پیش بینی می شود که بیش از 2.5 کیلومتر از قطعه دوم نیز در هفته دولت و باقیمانده نیز در نوروز 91 به بهره برداری برسد.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: با توجه به کوهستانی بودن مسیر و به منظور امنیت و حفاظت جاده، دیوارسازی و ساماندهی رودخانه کنار جاده نیز در دست اقدام است.

حبیبی عنوان کرد: پروژه چهار خطه کردن جاده یاسوج به شیراز هم اکنون 45 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: هم اکنون چهارخطه کردن بیش از 84کیلومتر از جاده های این استان در دست اجراست.

کد مطلب 1349483

