سقط جنین یک آسیب اجتماعی؛ هشدار درباره پیامدهای اجتماعی و روانی سقط

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، مسعود شریفی در رویداد «همیاران نفس» اظهار کرد: سقط جنین علاوه بر تأثیر بر فرزندآوری، یک آسیب اجتماعی است که می‌تواند سلامت روان فرد، خانواده و جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: اقدامات حوزه بهداشت برای پیشگیری از سقط از پیش از بارداری آغاز می‌شود و زنان در سنین باروری در مراجعات خود، آموزش‌های لازم درباره پیامدها و مضرات سقط دریافت می‌کنند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ادامه داد: پس از مشخص شدن بارداری نیز مشاوره‌های روان‌شناختی در روند مراقبت از مادر مورد توجه قرار می‌گیرد و در مواردی که احتمال تصمیم به سقط وجود داشته باشد، تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت مراکز «نفس» و سایر دستگاه‌های همکار، حمایت‌های لازم از مادر انجام شود.

شریفی گفت: هدف این است که مادر در دوران بارداری احساس تنهایی نکند و با دریافت حمایت‌های روانی، اجتماعی و خدماتی، بتواند دوران بارداری سالم و زایمان مطلوبی را پشت سر بگذارد.