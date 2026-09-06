کارگاه استعدادیابی تحصیلی در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره استعدادهای درخشان آموزش و پرورش استان بوشهر بعد از ظهر یکشنبه در ابتدای این نشست اظهار کرد : امسال با بهره‌گیری از تجارب گذشته و برنامه‌ریزی منسجم، تلاش داریم فرآیند استعدادیابی و غربالگری را با دقت و سرعت بیشتری به سرانجام برسانیم.

عبدالرضا بازهوایی افزود: هدف نهایی ما این است که با شناسایی به‌موقع، هیچ دانش‌آموزی در مسیر رشد و بالندگی تنها نماند و مداخلات مشاوره‌ای پیش‌دستانه جایگزین اقدامات پس‌دستانه شود.

تأکید بر اهمیت استمرار فعالیت‌های مشاوره‌ای

علی حقدوست، رئیس اداره امور تربیتی، مشاوره و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر، در این نشست ضمن تأکید بر اهمیت استمرار فعالیت‌های مشاوره‌ای، اظهار کرد: آزمون‌های غربالگری، تنها یک ابزار آماری نیستند، بلکه قطب‌نمای ما برای صیانت از سلامت روان دانش‌آموزان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در مدارس محسوب می‌شوند.

لزوم همکاری تمام مدیران و موسسان مدارس غیردولتی در اجرای آزمون‌های غربالگری

رئیس اداره مشارکت‌ها، مدارس غیرانتفاعی و مراکز غیردولتی آموزش و پرورش استان بوشهر، با اشاره به لزوم مشارکت حداکثری تمامی مدارس در این طرح گفت: عدالت آموزشی و کیفیت‌بخشی به فرآیند یادگیری، منحصر به مدارس دولتی نیست و مدارس غیردولتی نیز در این عرصه نقشی کلیدی دارند.

مالک غلامی‌تنها افزود: ما از تمام مدیران و موسسان مدارس غیردولتی انتظار داریم تا با اهتمام ویژه در اجرای آزمون‌های غربالگری و استعدادیابی همکاری کنند.

وی گفت: این هم‌افزایی میان بخش دولتی و غیردولتی، نویدبخش کشف استعدادهای درخشان در تمامی نقاط استان است و نشان‌دهنده اهمیت کرامت و آینده دانش‌آموزان، فارغ از نوع مدرسه است.