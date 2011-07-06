به گزارش خبرگزاری مهر، دینامو کی‌یف سه شنبه شب با برتری 3 بر یک مقابل شاختاردونتسک به عنوان قهرمانی رقابت‌های سوپرجام فوتبال اوکراین دست پیدا کرد.

لوییز فرماندینیو در دقیقه 14 تک گل تیم شاختار را به ثمر رساند و گوسی‌یف (5)، دیاخاته (32) و آرتم میلوسکی (83) گل‌های تیم دینامو را وارد دروازه حریف کردند.

بر پایه گزارش فوتبال یو کی، دینامو که 12 عنوان قهرمانی رقابت‌های لیگ اوکراین را یدک می کشد، با قهرمانی در رقابت‌های شب گذشته، پنجمین قهرمانی خود در هشت دوره گذشته این مسابقات را جشن گرفت.

شاختار قهرمان جام حذفی رقابت‌های فوتبال اوکراین است.