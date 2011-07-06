میزان بارندگی سالانه در کرمان نصف متوسط بارندگی کشور است

محمد علی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی بررسی های انجام شده توسط اداره ارزیابی معاونت آبخیزداری کرمان مشخص شد میزان بارندگی در اقلیم خشک کرمان نصف متوسط بارندگی کشور است.

اسدی ادامه داد: متاسفانه این میزان محدود نیز به صورت پراکنش نامناسب زمانی و مکانی بوده است.

وی ابراز داشت: پیامدهای منفی خشکسالی در حوزه هایی که در آنها عملیات آبخیزداری صورت گرفته و نزولات محدود جوی در آنها با احداث سازه های آبخیزداری استحصال شده است به حداقل رسیده است.

این مسئول ادامه داد: حوزه های مذکور نسبت به حوزه های مجاور خود که در آنها عملیات آبخیزداری صورت نگرفته است دارای حاشیه امنی از لحاظ انجام اقدامات کشاورزی شده اند.

وی با بیان اینکه اعتبار اختصاص یافته به عملیات آبخیزداری در مقایسه با حجم وسیع حوزه های آبخیز بسیار کم است عنوان داشت: اقدامات آبخیزداری می توانند اثرات نامطلوب خشکسالی را در زمان کمی به حداقل برسانند.

اسدی ابراز داشت: تاکنون تنها 10 درصد از مساحت حوزه های تحت پوشش عملیات آبخیزداری قرار گرفته اند.

