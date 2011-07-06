  1. استانها
  2. کرمان
۱۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۹

میزان بارندگی سالانه در کرمان نصف متوسط بارندگی کشور است

میزان بارندگی سالانه در کرمان نصف متوسط بارندگی کشور است

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی کرمان میزان بارندگی در اقلیم خشک کرمان را نصف متوسط بارندگی کشور اعلام کرد.

محمد علی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی بررسی های انجام شده توسط اداره ارزیابی معاونت آبخیزداری کرمان مشخص شد میزان بارندگی در اقلیم خشک کرمان نصف متوسط بارندگی کشور است.

اسدی ادامه داد: متاسفانه این میزان محدود نیز به صورت پراکنش نامناسب زمانی و مکانی بوده است.

وی ابراز داشت: پیامدهای منفی خشکسالی در حوزه هایی که در آنها عملیات آبخیزداری صورت گرفته و نزولات محدود جوی در آنها با احداث سازه های آبخیزداری استحصال شده است به حداقل رسیده است.

این مسئول ادامه داد: حوزه های مذکور نسبت به حوزه های مجاور خود که در آنها عملیات آبخیزداری صورت نگرفته است دارای حاشیه امنی از لحاظ انجام اقدامات کشاورزی شده اند. 

وی با بیان اینکه اعتبار اختصاص یافته به عملیات آبخیزداری در مقایسه با حجم وسیع حوزه های آبخیز بسیار کم است عنوان داشت: اقدامات آبخیزداری می توانند اثرات نامطلوب خشکسالی را در زمان کمی به حداقل برسانند.

اسدی ابراز داشت: تاکنون تنها 10 درصد از مساحت حوزه های تحت پوشش عملیات آبخیزداری قرار گرفته اند.
 

کد مطلب 1352948

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها