23 میلیارد ریال پرونده تخلف در خراسان جنوبی تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، نادر میرشکار پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از تشکیل 889 پرونده تخلف در راستای هدفمندی یارانه ها در سطح استان خبر داد و اظهار داشت: ارزش ریالی پرونده های تخلف، 23 میلیارد و 348 میلیون و 471 هزار ریال بوده است.

وی تعداد پرونده های تشکیل شده توسط بازرسان سازمان بازرگانی را 590 فقره و از طریق مجامع امور صنفی را 299 مورد عنوان کرد و بیان داشت: ارزش ریالی پرونده های تشکیل شده توسط مجامع امور صنفی استان بالغ بر 80 میلیون ریال بوده است.

میرشکار با بیان اینکه از ابتدای طرح هدفمندی یارانه ها تاکنون 51 هزار بازرسی از شبکه های هدف شامل خرده فروشان و عمده فروشان انجام شده است، افزود: از این تعداد 27 هزار و 984 مورد بازرسی توسط بازرسان سازمان و 23 هزار و 129 مورد توسط مجامع امور صنفی استان انجام شده است.

وی همچنین از اجرای طرح هایی از جمله طرح کیفیت و کمیت علاوه بر طرح های نظارتی ویژه در سطح استان خبر داد و گفت: این طرح ها به منظور برقراری عدالت اجرا و ارائه کالاهایی با بسته بندی و کیمفیت مناسب مورد بررسی قرار می گیرد.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان‌ جنوبی ادامه داد: در این راستا مجموعا سه هزار و 453 مورد بازرسی انجام شده است.

میرشکار تعداد پرونده های تخلف تشکیل شده در این زمینه را 85 فقره ذکر کرد و یادآور شد: ارزش ریالی این تعداد پرونده 12 میلیارد و 573 میلیون و 759 هزار ریال بوده که از پرونده های تشکیل شده تنها پنج فقره مربوط به واحدهای استانی و عمدتا متعلق به خارج از استان بوده است.