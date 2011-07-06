بررسی سینمای دفاع مقدس در گفتگوی 3 ساعته با پرویز پرستویی

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز پرستویی که امروز چهارشنبه 15 تیرماه مصادف با روز جانباز به همراه جواد نوروزبیگی تهیه‌کننده فیلم سینمایی "سیزده 59" و دریا آشوری بازیگر این فیلم مهمان خبرگزاری مهر شده بود درباره مشکلات سینمای دفاع مقدس گفت: امروز روز جانباز است، این روز را به همه جانبازان تبریک می‌گویم، اما شان این عزیزان بالاتر از این است که نیازی به تبریک و تقدیر ما داشته باشند. این که در آرامش کنار هم زندگی می‌کنیم مدیون خون شهدا و ایثار جانبازان و رزمندگان هستیم.

بازیگر فیلم "سیزده 59" با انتقاد از بی‌توجهی به سینمای دفاع مقدس در سال‌های اخیر گفت: بحث من "سیزده 59" نیست، سرنوشت تمام فیلم‌های دفاع مقدس در سال‌های گذشته را بررسی کنید و ببینید تولید و اکران این فیلم‌ها چه مسیری داشته است. چهار ماه از سال 90 گذشته و تولیدی در سینمای دفاع مقدس نداشته‌ایم، مسئولان دغدغه سینمای دفاع مقدس را ندارند.

وی در ادامه افزود: امروز روز جانباز است و من بایستی با دسته گل به دیدار جانبازان در آسایشگاه می‌رفتم و از آنها تقدیر می‌کردم اما اکنون شرایطی پیش آمده که من باید در چنین روزی از سینمای دفاع مقدس دفاع کنم، مگر دفاع مقدس نیاز به دفاع دارد؟!

فیلم سینمایی "سیزده 59" به کارگردانی سامان سالور و بازی پرویز پرستویی، دریا آشوری، فرهاد اصلانی، مهران احمدی و... داستان سرداری است که پس از 30 سال از کما بیرون می‌آید. مشروح این نشست به زودی منتشر می‌شود.