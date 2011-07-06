سرخس به قطب ترانزیتی بین المللی تبدیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد محمدیزاده در مراسم آغاز عملیات اجرایی اتصال خط راهآهن عریض آسیای میانه و ریل معمولی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: منطقه ویژه سرخس در یک چهارراه بینالمللی مهم قرار گرفته، به طوریکه شرق را به کشورهای آسیای میانه و چین را از غرب به اروپا و شمال روسیه را به کشورهای حوزه خلیج فارس در جنوب متصل میسازد.
وی افزود: تاکنون زیر ساختهای قابل توجهی از جمله در بخش حمل و نقل ریلی در منطقه ویژه اقتصادی سرخس توسط آستان قدس رضوی فراهم شده که در کنار مشارکت و سرمایهگذاری بخش خصوصی در پروژههای مهم این منطقه بخصوص در بخش انرژی نفـت، گاز و پتروشیمی و حمـایتهای دولـت، میتوان چشمانداز بسیار روشنی را برای آن تبیین کرد.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس نیز با اشاره به اهمیت بسیار بالای اجرای پروژه، اتصال ریل عریض و نرمال راهآهن از سایت STAبه سایت STBمنطقه ویژه اقتصادی سرخس را آغاز یک تحول بزرگ در بخش حمل و نقل ریلی کشور قلمداد کرد.
مروجالشریعه گفت: با اجرای این پروژه ترانزیت و ترانسشیپمنت کالا در این منطقه بسیار تسهیل میشود و بازرگانان داخلی و خارجی میتوانند به انتقال کالای خود در کنار امکان استفاده از انبارهای بزرگ ذخیره کالا در منطقه ویژه اقتصادی سرخس بپردازند.
در این مراسم، فرماندار شهرستان سرخس، مدیر کل گمرک و جمعی از معتمدین محلی این شهرستان نیز حضور داشتند.
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