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۱۵ تیر ۱۳۹۰، ۲۰:۳۷

محمدی زاده:

سرخس به قطب ترانزیتی بین المللی تبدیل می شود

سرخس به قطب ترانزیتی بین المللی تبدیل می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون رئیس جمهور گفت: زیرساخت‌های فراهم شده در منطقه ویژه سرخس زمینه های لازم تبدیل این منطقه به یکی از قطب‌های مهم ترانزیت بین‌اللملی را فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد محمدی‌زاده در مراسم آغاز عملیات اجرایی اتصال خط راه‌آهن عریض آسیای میانه و ریل معمولی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: منطقه ویژه سرخس در یک چهارراه بین‌المللی مهم قرار گرفته، به طوری‌که شرق را به کشورهای آسیای میانه و چین را از غرب به اروپا و شمال روسیه را به کشورهای حوزه خلیج فارس در جنوب متصل می‌سازد.

وی افزود: تاکنون زیر ساخت‌های قابل توجهی از جمله در بخش حمل و نقل ریلی در منطقه ویژه اقتصادی سرخس توسط آستان قدس رضوی فراهم شده که در کنار مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های مهم این منطقه بخصوص در بخش انرژی نفـت، گاز و پتروشیمی و حمـایت‌های دولـت، می‌توان چشم‌انداز بسیار روشنی را برای آن تبیین کرد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس نیز با اشاره به اهمیت بسیار بالای اجرای پروژه، اتصال ریل عریض و نرمال راه‌آهن از سایت STAبه سایت STBمنطقه ویژه اقتصادی سرخس را آغاز یک تحول بزرگ در بخش حمل و نقل ریلی کشور قلمداد کرد.

مروج‌الشریعه گفت: با اجرای این پروژه ترانزیت و ترانسشیپمنت کالا در این منطقه بسیار تسهیل می‌شود و بازرگانان داخلی و خارجی می‌توانند به انتقال کالای خود در کنار امکان استفاده از انبارهای بزرگ ذخیره کالا در منطقه ویژه اقتصادی سرخس بپردازند.

در این مراسم، فرماندار شهرستان سرخس، مدیر کل گمرک و جمعی از معتمدین محلی این شهرستان نیز حضور داشتند.

کد مطلب 1353258

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