به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوری در جریان بازدید میدانی از سه مجموعه پیشرو دانشبنیان در کیش، از نزدیک در جریان ظرفیتهای تولیدی، دستاوردهای علمی و ملی و همچنین چالشهای پیش روی این واحدها قرار گرفت.
ظرفیتهای قابل توجه در حوزه فناوریهای بافتی
دستیار رئیسجمهور در نخستین مرحله از یکی از مجموعههای دانشبنیان فعال در حوزه بازسازی بافتهای بیولوژیک و تولید بافتهای جدید با استفاده از سلولهای بیولوژیک و مواد زیستی بازدید کرد.
این مجموعه در زمینه تولید بیوایمپلنتهای استخوانی و نرم فعالیت دارد و محصولات آن در حوزههای قلب و عروق، ارتوپدی، دندانپزشکی، اعصاب، پوست و چشم مورد استفاده قرار میگیرد.
ظرفیت تولید سالانه این واحد در حوزه انواع بیوایمپلنتهای استخوانی و پوششی ۴۲۰ کیلوگرم اعلام شده است.
نوری در این بازدید با قدردانی از دستاوردهای این مجموعه در زمینه صرفهجویی ارزی، ارائه خدمات تخصصی و تأمین نیازهای درمانی کشور، اظهار کرد: اقدامات انجام شده در حوزه علمی بسیار عالی ارزیابی میشود و در منطقه کمتر مجموعهای با چنین ظرفیتهایی وجود دارد.
وی با اشاره به چشمانداز صنعت بیوایمپلنتهای استخوانی و پوششی، افزود: زمینه رشد این رشته در آینده نزدیک بسیار گسترده خواهد بود و کیش میتواند بهعنوان مرکزی پیشرو برای تولید بافتهای مختلف مورد توجه قرار گیرد.
دستیار رئیسجمهور همچنین توسعه فناوریهای بافتی را زمینهساز گسترش گردشگری پزشکی در کیش دانست و گفت: توسعه این حوزه میتواند کیش را به مقصدی بینالمللی در حوزه سلامت تبدیل کند.
تأمین بخشی از نیاز کشور به ملزومات دیالیز
نوری در ادامه از یک واحد تولیدی دانشبنیان فعال در زمینه تولید ملزومات مصرفی دیالیز بازدید کرد.
این مجموعه با ظرفیت تولید سالانه هشت میلیون قطعه همودیالیز وریدی و شریانی، ۶ میلیون سوزن فیستولا وریدی، ۲ میلیون صافی دیالیز و ۱۲ میلیون کیلومتر هالوفایبر ممبران، یکی از واحدهای مهم در تأمین نیازهای بهداشتی کشور محسوب میشود.
دستیار رئیسجمهور با اشاره به افزایش نیاز به خدمات دیالیز در جامعه، توانمندی این مجموعه برای تأمین بخش قابل توجهی از نیاز کشور در شرایط حساس را مهم ارزیابی کرد و بر ضرورت حمایت از ظرفیتهای نوآورانه آن تأکید کرد.
تولید تجهیزات ارتوپدی و ایمپلنتهای استخوانی
در ادامه این بازدید، نوری از یک مجموعه پیشرو در زمینه طراحی و تولید تجهیزات ارتوپدی، ایمپلنتهای استخوانی و ابزارهای جراحی مفاصل و ستون فقرات بازدید کرد.
این واحد تولیدی با ظرفیت سالانه ۶۰ هزار پیچ پروتز دروناندامی، حدود ۱۵ درصد از نیاز کشور در جراحیهای ارتوپدی و مغز و اعصاب را تأمین میکند.
نوری با تأکید بر جایگاه این مجموعه در تولید ایمپلنتهای استخوانی، ابراز امیدواری کرد با توسعه تجهیزات جدید، امکان تولید گستردهتر انواع ایمپلنتهای دندانی، مغزی و مهرهای در کیش فراهم شود و گامی بلند در مسیر خودکفایی کامل کشور در این حوزه برداشته شود.
در جریان این بازدید، موضوعاتی از جمله قیمتگذاری محصولات، تسهیلات بانکی و چالشهای مالیاتی از سوی مدیران مجموعههای تولیدی مطرح شد.
دستیار رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید ملی در شرایط کنونی، گفت: دغدغهها باید به سرعت بررسی و برای رفع آنها پیگیریهای لازم انجام شود.
نوری همچنین با قدردانی از استقامت مدیران و متخصصان مجموعههای تولیدی در کیش، افزود: تحسینبرانگیز است که دغدغههای موجود نتوانسته مانع از تداوم مسیر تولید، پژوهش و آموزش در این واحدها شود.
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