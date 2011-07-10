داغستان و روسیه اسامی کشتی گیران خود را اعلام کردند

غلام رضا نوری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در میان اسامی ارسال شده از سوی مقامات جمهوری داغستان، نام کشتی گیران صاحب نام این جمهوری به چشم می خورد.

وی ادامه داد: تیمهای آمریکا، ترکیه، آذربایجان، قرقیزستان و ارمنستان پیش از این برای شرکت در دومین دوره جام بین المللی امامعلی حبیبی وعبدالله موحد اعلام آمادگی کردند.

دبیر هیئت کشتی مازندران تصریح کرد: در صورت حضور تیم های خارجی در روزهای آینده، اسامی کشتی گیران آنان به هیئت کشتی مازندران ارسال خواهد شد.

نوری زاده در خصوص تیم های داخلی شرکت کننده در این مسابقات گفت: اسامی اعلام شده کشتی گیران دعوت شده به اردوی تیم ملی با صلاحدید کادر فنی در این رقابتها که جنبه انتخابی برای کادر فنی دارد، مشخص می شود.

وی اضافه کرد: تیم منتخب کشتی آزاد مازندران در این مسابقات به عنوان میزبان شرکت خواهد کرد.

وی یادآور شد: دومین دوره مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد جام امامعلی حبیبی وعبدالله موحد از اسطوره های کشتی مازندران روزهای 30 و 31 تیرماه جاری در سالن ورزشی سید رسول حسینی ساری برگزار خواهد شد.

نخستین دوره این مسابقات سال گذشته در قائمشهر برگزار شد.