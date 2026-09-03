به گزارش خبرنگار مهر، فرصت انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ از ۵ شهریور آغاز شده است و پس از یک بار تمدید و ارائه دو سری اصلاحیه دفترچه انتخاب رشته ساعت ۲۴ امروز ۱۲ شهریور به پایان می رسد.

نتایج اولیه آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ به همراه کارنامه متقاضیان حاضر در جلسه از روز سوم شهریورماه در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قابل مشاهده است.

همچنین دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (شماره ۲) آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ که شامل شرایط، ضوابط و ظرفیت پذیرش رشته‌ها است، از عصر روز چهارشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۵ در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قابل دریافت است.

افراد مجاز به انتخاب رشته لازم است بر اساس مفاد این اطلاعیه، دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (شماره۲) و مطابق موارد زیر نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته‌های اینترنتی خود در موعد مقرر اقدام کنند:

ابتدا نسبت به مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره ۲) اقدام کرده و با توجه به نتیجه اعلام شده در کارنامه اعلام نتایج اولیه، کدرشته محل‌های مورد نظر خود را از دفترچه استخراج و به ترتیب علاقه مرتب کرده و پس از آن در فرم پیش‌نویس (نمونه‌ای که به همین منظور در انتهای دفترچه قرار دارد) درج کنند.

لزوم دریافت رسید انتخاب رشته پس از تکمیل فرم

پس از اطمینان از صحت رشته محل‌های انتخابی خود، تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۱۰ شهریور با وارد کردن اطلاعات لازم ( شماره پرونده، کد پیگیری، کد ملی و سال تولد) نسبت به ثبت کدرشته محل‌های انتخابی (حداکثر تا ۱۰۰ کدرشته‌محل) و تکمیل فرم مذکور اقدام کنند. پس از تکمیل و تأیید نهایی رشته‌های انتخابی توسط متقاضی، رسید توسط سیستم در اختیار ایشان قرار داده خواهد شد، در غیر این صورت، انتخاب رشته تکمیل نشده است.

جلوگیری از ادامه تحصیل در صورت کتمان عمدی یا سهوی حقایق

یادآوری: هر زمان‌ مشخص‌ شود که‌ متقاضی‌ حقایقی را عمدی یا سهوی کتمان‌ کرده‌، در هر مرحله ‌(پذیرفته‌شدن‌، حین‌ تحصیل‌ ‌و ...) که باشد، از پذیرش یا ادامه تحصیل ایشان جلوگیری خواهد شد.

لغو قبولی پذیرفته شدگان در صورت مغایرت معدل

متقاضیانی که در ردیف پذیرفته شدگان نهایی قرار می‌گیرند و به هنگام ثبت‌نام در مؤسسه آموزش‌عالی محل قبولی، مغایرت معدل دارند، با توجه به مصوبات و دستورالعمل‌های مربوط ابتدا از آنان ثبت‌نام مشروط به عمل خواهد آمد و پس از بررسی وضعیت علمی چنانچه نمره قبولی را نداشته باشند، قبولی آنان لغو خواهد شد.

لازم است، متقاضیان معدل خود را مطابق مفاد مندرج در صفحات ۳ و ۴ دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌ آزمون مورد بررسی قرار دهند تا بین معدل اعلام شده به سازمان سنجش و معدلی که به هنگام قبولی ارائه خواهند کرد، مغایرتی وجود نداشته باشد.

به گزارش مهر، آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ ابتدا قرار بود در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار شود که به دلیل شرایط خاص کشور این آزمون به روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ تیرماه موکول شد و پس از آن نیز با تعویق یک هفته ای در نهایت در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۵ و ۲۶ تیرماه در سراسر کشور برگزار شد.

در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ تعداد ۶۵۱ هزار و ۲۵۰ نفر در ۱۲۹ مجموعه امتحانی در ۶ گروه آموزشی شامل علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر و دامپزشکی در ۱۶۵ شهرستان شرکت کردند.

کارنامه نتایج اولیه به همراه اسامی افراد مجاز به انتخاب رشته‌ آزمون کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ سوم شهریورماه اعلام شد.

از میان ۶۵۱ هزار و ۲۵۰ نفر متقاضی ثبت‌نام کننده، بیش از ۴۹۷ هزار نفر حداقل در یک کد گرایش در دوره‌های روزانه، نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، روزانه غیر دولتی، مجازی، مشترک و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی مجاز به انتخاب رشته شده‌اند.