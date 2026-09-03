به‌گزارش‌خبرنگارمهر، مهدی زندیه‌وکیلی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی اظهار کرد: واردات باید بر تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات تولید متمرکز شود و با توجه به کاهش تقاضای داخلی، توسعه بازارهای صادراتی برای حفظ تولید، اشتغال و معیشت جامعه در اولویت قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی، توسعه مراودات تجاری با کشورهای دارای دسترسی زمینی و ریلی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

زندیه وکیلی تصریح کرد: در پی سفر هیأت تجاری استان مرکزی به ازبکستان، مقدمات راه‌اندازی دفتر بازرگانی استان فراهم شد تا با تسهیل بازاریابی، معرفی محصولات و امور تجاری، زمینه فعالیت تولیدکنندگان و تجار استان در این بازار تقویت شود.

وی ادامه داد: دفتر بازرگانی با هدف بازاریابی، معرفی محصولات و تسهیل ارتباط تجار راه‌اندازی می‌شود و در سفر هیأت استان مرکزی از سه استان ازبکستان بازدید و نشست‌ها و همایش‌های سرمایه‌گذاری برگزار شد.

زندیه وکیلی تاکید کرد: برخی واحدهای تولیدی پس از سفر، قراردادهای صادراتی جدید منعقد کردند و قطعه‌سازان استان نیز وارد بازار ازبکستان شدند.

استاندار مرکزی افزود: با استمرار تعاملات تجاری، صادرات استان مرکزی به ازبکستان در سال آینده می‌تواند به ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار برسد و به تأمین درآمد ارزی کشور کمک کند.

وی گفت: ازبکستان با برخورداری از ظرفیت‌های ترانزیتی و ریلی، بازار مناسبی برای توسعه صادرات استان مرکزی است و باید از ظرفیت‌های جاده ابریشم برای گسترش تجارت منطقه‌ای استفاده کرد.

زندیه وکیلی بیان کرد: محدودیت‌های ارزی نباید موجب توقف تولید شود و مقررات باید متناسب با نیاز واحدهای صنعتی بازنگری شود؛ چراکه صادرات استان ۲ برابر واردات است و عمده واردات نیز به ماشین‌آلات و مواد اولیه اختصاص دارد.

وی ادامه داد: نامه‌ای برای بازنگری در مقررات ثبت سفارش و تأمین ارز ماشین‌آلات و مواد اولیه به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال می‌شود و تا اصلاح مقررات، باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، امور تولید تسهیل شود.

زندیه وکیلی تصریح کرد: تداوم همکاری دستگاه‌های مسئول و تقویت تعاملات تجاری بخش خصوصی برای توسعه صادرات، مورد تأکید است.