به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا هاشمی صبح پنجشنبه در اجلاسیه شهدای جهاد و خدمت در فردوس با اشاره به علاقه و ارادت شهید رئیسی به خراسان جنوبی، افزود: امروز مردم استان و شهرستان فردوس باید به خود ببالند که شهید رئیسی ارادت و علاقه خاصی به خراسان جنوبی داشت.
هاشمی ادامه داد: امروز گرد هم آمدهایم تا سالروز ورود رهبر معظم انقلاب به فردوس برای کمک به زلزلهزدگان این شهر را گرامی بداریم.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره نقش مردم در ادامه مسیر انقلاب، تصریح کرد: چه زیبا رهبر معظم انقلاب فرمودند که مردم مبعوث خواهند شد و کار را به اتمام خواهند رساند و ما در مقابل عظمت، بزرگی، شوکت، بصیرت و زمانشناسی مردم سر تعظیم فرود میآوریم.
هاشمی افزود: مردمی که بیش از ۱۸۰ شب در کف میدان و خیابان بودند، نشان دادند که پای انقلاب و کشور ایستادهاند و امروز همه ما خادمان و خدمتگزاران ملت افتخار میکنیم که مدال نوکری و خادمی مردم را بر گردن داشته باشیم.
وی با اشاره به فعالیت گروههای جهادی در خراسان جنوبی گفت: بیش از هزار و ۵۰۰ گروه جهادی در سطح استان در حوزههای مختلف اقتصادی، عمرانی، پزشکی، علمی و پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی فعالیت میکنند.
استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: هر جا کار و مسئولیت را به گروههای جهادی با محوریت بسیج سازندگی واگذار کردهایم، در راستی آزماییهای انجامشده از نظر کمی و کیفی، کارها به نحو شایسته انجام شده است.
هاشمی با اشاره به حضور گروههای جهادی در مناطق محروم استان گفت: در مناطق دوردستی مانند نهبندان و عشقآباد شاهد حضور گروههای جهادی پزشکی هستیم و بسیاری از دانشجویانی که شاید از نظر امکانات خانوادگی در رفاه باشند، برای خدمت به مردم به مناطق محروم میآیند و این جز روحیه ایثار، همدلی و خدمت برگرفته از آیات قرآن نیست.
وی ادامه داد: در حوزه کار جهادی، در همین شهر فردوس نیز در کمتر از یک سال یکی از بزرگترین پروژههای کشاورزی به بهرهبرداری رسید.
استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: اگر بخواهیم واقعاً در مقابل تهدیدات و تحریمهای دشمن مقابله کنیم، باید فرهنگ جهادی را در سطح جامعه گسترش دهیم و همانند دهه ۶۰ برای مردم به صورت شبانهروزی کار کنیم.
وی با بیان اینکه ۱۳ شهریور بهانهای برای جهاد تبیین است، گفت: باید داشتهها و کارهای بسیار خوبی را که در نظام و انقلاب اتفاق افتاده است، برای مردم تبیین و به اطلاع آنها برسانیم.
استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه دشمن از وحدت و انسجام مردم هراس دارد، افزود: مردم نجیب خراسان جنوبی در حوادث مختلف نشان دادند که رتبه نخست را در بصیرت و همراهی دارند.
هاشمی با اشاره به حوادث دیماه بیان کرد: برخی افراد تلاش کردند در استان نیز اغتشاش ایجاد کنند، اما مردم سینه رد بر سینه آنها زدند و همراهی نکردند و خدا را شاکریم که از بینی کسی در این استان خون نیامد.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت حمایت از سرمایهگذاری در استان گفت: یکی از دغدغههای مهم، موضوع سرمایهگذاری است و خودمان را مکلف به حمایت از سرمایهگذاران میدانیم.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به سفر وزیر کشور به استان اظهار کرد: در این سفر تعداد بسیار زیادی مجوز بینام سرمایهگذاری در اختیار سرمایهگذاران قرار گرفت و خراسان جنوبی آماده پذیرش سرمایهگذاران مختلف است.
هاشمی افزود: خودمان را مکلف به اجرای فرمایش شهید رئیسی میدانیم و دبیرخانهای نیز در این زمینه داریم و مجدداً تأکید خواهم کرد که فرماندار شهرستان نیز موضوع را به صورت جدی پیگیری کند.
وی تصریح کرد: نمیگوییم برای سرمایهگذاران فرش قرمز پهن میکنیم، چراکه این یک شعار است؛ اما آنچه باید به عینه محقق شود این است که اگر مانعی برای سرمایهگذاری وجود داشته باشد، قطعاً موانع را برطرف خواهیم کرد.
استاندار خراسان جنوبی گفت: زمینه سرمایهگذاری را در استان و به ویژه شهرستان فردوس که شهرستانی مستعد در حوزه سرمایهگذاری است، فراهم خواهیم کرد و از همین جا اعلام میکنم که دست همه سرمایهگذاران را میبوسیم تا بتوانند در این استان ورود کنند.
هاشمی با اشاره به ظرفیتهای قرآنی استان اظهار کرد: در حوزه قرآنی نیز اتفاقات بسیار خوبی در خراسان جنوبی رقم خورده است.
استاندار خراسان جنوبی اعلام کرد: در سال ۱۴۰۴، صد درصد اعتبارات سفر رئیسجمهور به خراسان جنوبی محقق شد.
نظر شما