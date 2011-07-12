برداشت محصول گیلاس و زردآلو از باغات بروجرد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بختیاری ظهر سه شنبه در این رابطه به خبرنگاران گفت: برداشت محصول گیلاس از سطح 390 هکتار از باغات بارور گیلاس حوزه عمل شهرستان بروجرد پایان یافته و برآورد می شود مقدار دو هزار و 145 تن محصول از این باغات برداشت شده است.

وی افزود: برداشت گیلاس در مقایسه با سال گذشته به میزان 30 درصد افزایش یافته که علت آن وضعیت مناسب آب و هوا در سال زراعی جاری و به کار بردن توصیه های فنی کارشناسان باغبانی و حفظ نباتات توسط باغداران و همین طور افزایش سطوح باغات بارور بوده است.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد همچنین از برداشت محصول زردآلو خبر داد و افزود: برداشت محصول زرد آلو از سطح 356 هکتار باغات بارور زرد آلو حوزه عمل شهرستان شروع شده و پیش بینی می شود مقدار دو هزار و 136 تن محصول از این باغات برداشت شود.

بختیاری تصریح کرد: میزان برداشت محصول زردآلود در سال جاری در مقایسه با تولید سال گذشته به میزان 54 درصد افزایش خواهد یافت که این افزایش تولید به دلیل وضعیت مناسب آب و هوا در سال زراعی جاری و به کار بردن توصیه های فنی کارشناسان باغبانی و حفظ نباتات بوده است.