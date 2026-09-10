به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ سیدسعید عزیزی اظهار کرد: در پی مطالبات شهروندان و با هدف ارتقای امنیت و آرامش عمومی، مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی با انجام اقدامات اطلاعاتی، ۲ واحد مسکونی را که محل تجمع افراد آسیب‌زا، معتادان و سارقان و همچنین محل حضور زنان خیابانی بود، شناسایی کردند.

وی با بیان اینکه پس از هماهنگی و اخذ دستور قضائی، این ۲ واحد مسکونی پلمب شد، خاطرنشان کرد: برخورد با مراکز و محل‌های تجمع افراد آسیب‌زا و اماکنی که موجب سلب آسایش و نارضایتی شهروندان شوند، با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.