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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۴

عزیزی: ۲ خانه محل تجمع افراد آسیب‌زا در شیروان پلمب شد

عزیزی: ۲ خانه محل تجمع افراد آسیب‌زا در شیروان پلمب شد

شیروان- فرمانده انتظامی شهرستان شیروان از شناسایی و پلمب ۲ واحد مسکونی محل تجمع افراد آسیب‌زا، معتادان و سارقان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ سیدسعید عزیزی اظهار کرد: در پی مطالبات شهروندان و با هدف ارتقای امنیت و آرامش عمومی، مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی با انجام اقدامات اطلاعاتی، ۲ واحد مسکونی را که محل تجمع افراد آسیب‌زا، معتادان و سارقان و همچنین محل حضور زنان خیابانی بود، شناسایی کردند.

وی با بیان اینکه پس از هماهنگی و اخذ دستور قضائی، این ۲ واحد مسکونی پلمب شد، خاطرنشان کرد: برخورد با مراکز و محل‌های تجمع افراد آسیب‌زا و اماکنی که موجب سلب آسایش و نارضایتی شهروندان شوند، با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.

کد مطلب 6943361

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