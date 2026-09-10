مجتمع فرهنگی هنری یاسوج باید با سرعت تکمیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس صالحی در بازدید از مجتمع فرهنگی هنری یاسوج با اشاره به وقفه طولانی در اجرای این پروژه اظهار کرد: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، وزارت فرهنگ و استانداری کهگیلویه و بویراحمد پیگیری کردند تا این پروژه از وضعیت توقف خارج شود.
وی افزود: امروز شاهد آغاز مجدد عملیات اجرایی پروژه هستیم و امیدواریم سایر بخشهای آن نیز با سرعت بیشتری وارد مرحله اجرا شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه زیرساختهای فرهنگی و هنری صرفاً یک پروژه عمرانی نیستند، گفت: زیرساخت فرهنگی و هنری بخشی از حیات فرهنگی و انسانی یک شهر است و همانگونه که فضای سبز بر کیفیت زندگی شهری تأثیر میگذارد، فضاهای فرهنگی و هنری نیز بر کیفیت زندگی و نشاط اجتماعی اثرگذار هستند.
صالحی ادامه داد: وجود چنین مجموعهای علاوه بر افزایش ظرفیت فعالیت اهالی فرهنگ و هنر، امکان برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری برای مردم استان و کشور را فراهم میکند.
وی با اشاره به تأکید قبلی خود بر آغاز واقعی عملیات اجرایی پروژه گفت: از دو سه ماه قبل که موضوع سفر به استان مطرح بود، تأکید کردم زمانی به یاسوج میآیم که عملیات پروژه واقعاً آغاز شده باشد تا مردم ببینند این موضوع صرفاً یک وعده نیست و کار در میدان آغاز شده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با قدردانی از پیگیری استاندار، نمایندگان استان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: عملیات اجرایی پروژه مجدداً آغاز شده و باید این روند با جدیت ادامه پیدا کند.
تکمیل مرحلهای نباید بهرهبرداری را به تأخیر بیندازد
صالحی بر ضرورت اجرای پروژه مطابق برنامه زمانبندی و با حفظ کیفیت تأکید کرد و گفت: نباید پروژه به صورت مرحلهای پیش برود به گونهای که سرمایهگذاری انجام شود اما امکان بهرهبرداری از بخشهای تکمیلشده تا پایان همه مراحل وجود نداشته باشد.
وی افزود: باید با تمهیدات فنی و فازبندی مناسب، امکان افتتاح و بهرهبرداری از بخشهای مختلف پروژه در مراحل مختلف فراهم شود تا سرمایهگذاریهای انجامشده به شکل مؤثر مورد استفاده قرار گیرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کیفیت اجرای پروژه را نیز مهم دانست و تصریح کرد: ساختمانهای فرهنگی و هنری به دلیل نوع مخاطبان و کارکردی که دارند، باید از کیفیت مناسبی برخوردار باشند و جزئیات در طراحی و اجرای آنها مورد توجه قرار گیرد.
صالحی ادامه داد: کیفیت مناسب این پروژه میتواند نام مجموعههای اجرایی و پیمانکاران را ماندگار کند، چرا که گروههای مختلف فرهنگی و هنری در سالهای آینده از این مجموعه استفاده خواهند کرد.
لزوم مشارکت دستگاهها برای تأمین منابع
وی با بیان اینکه مجتمع فرهنگی هنری یاسوج صرفاً یک ساختمان متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست، اظهار کرد: این مجموعه زیرساختی برای حیات فرهنگی، هنری، تاریخی و تمدنی کهگیلویه و بویراحمد است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: باید ظرفیت دستگاهها و مجموعههای مختلفی که امکان مشارکت و تأمین منابع دارند برای تکمیل این پروژه به کار گرفته شود و هر میزان سرمایهگذاری در این حوزه، سرمایهگذاری ماندگار برای فرهنگ و هنر استان خواهد بود.
رایزنی برای تکمیل و تجهیز سینمای یاسوج
صالحی همچنین درباره سینمای یاسوج گفت: در این زمینه جلسات و رایزنیهایی با استاندار و سازمان سینمایی انجام شده و تلاش میکنیم با مشارکت استان و استفاده از ظرفیتهای سازمان سینمایی، روند تکمیل و تجهیز این مجموعه با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی توضیح داد: اعتبارات سازمان سینمایی عمدتاً در حوزه تجهیز و تکمیل است و منابع لازم برای احداث کامل پروژهها در اختیار این سازمان نیست؛ بنابراین بخشی از کار باید از سوی استان و بخشی نیز با حمایت وزارت فرهنگ و سازمان سینمایی انجام شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابراز امیدواری کرد با ادامه همکاری استانداری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سینمای یاسوج نیز همانند مجتمع فرهنگی هنری مرکز استان به نتیجه برسد.
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