به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بارانی ضمن تأکید بر اهمیت مدیریت پایا و علمی منابع شیلاتی، اظهار کرد: این طرح با هدف حفظ ذخایر استراتژیک و تضمین تداوم صید در سال‌های آتی اجرا می‌شود.

بارانی تصریح کرد: در شهرستان‌های میگوگیر شامل سیریک، بندرعباس، قشم و میناب، بازه‌های زمانی دقیق و محدوده‌ای را برای حفظ ذخایر و توقف فعالیت صیادی در نظر گرفته‌ شده است، کمیته مدیریت صید استان هرمزگان با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، مسئولان شیلات هرمزگان، اتحادیه تعاونی‌های صیادی استان و جمعی از صیادان و تعاونی‌های صیادی، بر این نکته تأکید داشتند که اجرای دقیق برنامه دریابست، نه تنها یک الزام ، بلکه ضرورتی برای امنیت غذایی و پایداری معیشت صیادان است.

بارانی در ادامه خاطرنشان کرد: این تصمیم با بررسی دقیق وضعیت ذخایر میگو در منطقه اتخاذ شده است. همکاری نزدیک صیادان در رعایت بازه زمانی اعلام شده، نقش کلیدی در جلوگیری از کاهش بی‌رویه جمعیت میگو و تضمین سودآوری بیشتر در فصل‌های آتی خواهد داشت.

وی تاکید کرد: همچنین انتظار می‌رود با برخورد با موارد صید غیرمجاز در طول دوره دریابست و نظارت مستمر یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان و همکاری همه دستگاه ها و ارگان های مرتبط، پایداری اکوسیستم دریایی استان هرمزگان تضمین شود.