به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رئیس‌زاده عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در زنجان، با اشاره به وضعیت بیماران پیوندی اظهار کرد: جامعه بیماران پیوندی، به‌خصوص بیماران پیوند کلیه، از آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه هستند و در شرایط بحرانی باید بیش از سایر اقشار مورد حمایت قرار گیرند.

وی افزود: بیماری که پیوند کلیه انجام داده است برای حفظ عضو پیوندش نیازمند مصرف مستمر داروهای تخصصی است و اگر این داروها به هر دلیل به دست بیمار نرسد، امکان پس‌زدگی عضو پیوندی و به خطر افتادن سلامت و حتی جان بیمار وجود دارد.

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به تأثیر تحریم‌های دارویی بر بیماران خاص و پیوندی گفت: تحریم‌های دارویی مشخصاً بر درمان این بیماران اثر می‌گذارد و متأسفانه دشمن از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه به عنوان ابزار جنگی استفاده می‌کند.

رئیس‌زاده ادامه داد: اینکه دسترسی یک بیمار پیوندی به دارویی که برای حفظ عضو پیوندش به آن نیاز دارد دچار اختلال شود، اقدامی جنایت‌بار، ضدبشری و مصداق استفاده از ضعف و آسیب‌پذیری بیماران در یک منازعه است.

وی تأکید کرد: در شرایطی که همه جامعه با مشکلات اقتصادی و اجتماعی مواجه هستند، باید تلاش کنیم گروه‌هایی که در قله آسیب‌پذیری قرار دارند، کمترین آسیب را ببینند و بیماران خاص و پیوندی در اولویت سیاست‌های حمایتی قرار داشته باشند.

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور با بیان اینکه موضوع حمایت از بیماران خاص در دستور کار این سازمان قرار دارد، گفت: در همین زمینه با نمایندگان بیماران خاص نیز ارتباط و گفت‌وگو داریم و مسائل و مشکلات این بیماران را پیگیری می‌کنیم.

وی افزود: هدف این است که در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، شرایط واقعی بیماران خاص و پیوندی مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه این بیماران نمی‌توانند بسیاری از نیازهای درمانی خود را به تعویق بیندازند.

استفاده از ظرفیت جامعه پزشکی برای حمایت از توان‌یابان

رئیس‌زاده در ادامه با اشاره به برنامه سازمان نظام پزشکی برای حمایت از توان‌یابان اظهار کرد: در همین راستا جلساتی با سازمان بهزیستی کشور برگزار شده و قرار است تفاهم‌نامه‌ای برای استفاده از ظرفیت جامعه پزشکی در حمایت از توان‌یابان منعقد شود.

وی افزود: بر اساس این همکاری، تلاش می‌کنیم توان‌یابانی که تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند، از ظرفیت جامعه پزشکی در حوزه‌های مختلف تخصصی و درمانی بهره‌مند شوند.

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور تصریح کرد: جامعه پزشکی در حد ظرفیت تخصصی خود می‌تواند خدماتی را به صورت خیرخواهانه و داوطلبانه در اختیار توان‌یابان قرار دهد و در مواردی که امکان ارائه خدمات تخصصی وجود دارد، پزشکان و متخصصان می‌توانند بخشی از ظرفیت خود را به این گروه اختصاص دهند.

وی ادامه داد: در مواردی نیز که جامعه پزشکی امکان ارائه کمک‌های دیگری داشته باشد، تلاش می‌کنیم این ظرفیت را در مسیر حمایت از توان‌یابان فعال کنیم.

رئیس‌زاده گفت: سازمان نظام پزشکی در این زمینه می‌تواند جامعه پزشکی را هماهنگ کند تا هر بخشی از ظرفیت تخصصی خود را که امکان ارائه آن به توان‌یابان وجود دارد، در اختیار این عزیزان قرار دهد.

هزینه‌های دندانپزشکی تنها ناشی از حق حرفه‌ای پزشکان نیست

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش هزینه‌های خدمات دندانپزشکی اظهار کرد: در حوزه دندانپزشکی یکی از مشکلات اصلی، افزایش شدید قیمت مواد و تجهیزات مورد استفاده است.

وی افزود: بخشی از افزایش هزینه خدمات دندانپزشکی ناشی از افزایش قیمت مواد و تجهیزات است و نباید همه این افزایش هزینه‌ها را به عنوان افزایش حق حرفه‌ای ارائه‌دهنده خدمت تلقی کرد.

رئیس‌زاده تأکید کرد: در این شرایط، دولت و سازمان‌های بیمه‌گر باید منابع خود را تقویت کنند و پوشش بیمه‌ای خدمات دندانپزشکی نیز افزایش پیدا کند تا فشار کمتری به مردم وارد شود.

وی گفت: جامعه پزشکی آمادگی دارد در حد توان و ظرفیت خود در مسیر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر کمک کند و حتی در مواردی خدمات را به صورت خیرخواهانه ارائه دهد، اما حل ریشه‌ای مشکلات نیازمند سیاست‌گذاری و تأمین منابع از سوی دستگاه‌های مسئول است.

زیرساخت‌های درمانی کشور در مجموع وضعیت مطلوبی دارد

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت زیرساخت‌های درمانی کشور اظهار کرد: اگر بخواهیم مجموع زیرساخت‌های نظام سلامت، بیمارستان‌ها، تخت‌های بیمارستانی و کیفیت امکانات را در نظر بگیریم، وضعیت کشور در مجموع مطلوب است.

وی افزود: در بسیاری از شهرهای کشور بیمارستان‌های بسیار خوب، مجهز، تمیز و با زیرساخت مناسب وجود دارد و شهر زنجان نیز از این نظر دارای بیمارستان‌ها و بخش‌های درمانی قابل قبولی است.

رئیس‌زاده ادامه داد: البته ممکن است در برخی مناطق مرزی یا شهرهای کوچک‌تر، همه امکانات تخصصی وجود نداشته باشد، اما اگر وضعیت کشور را به صورت کلی و میانگین ارزیابی کنیم، شرایط زیرساختی نظام سلامت قابل قبول است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه درمان گفت: یکی از نشانه‌های ظرفیت مناسب نظام سلامت این است که کشور می‌تواند در صورت فراهم شدن شرایط لازم، ظرفیت پذیرش بیش از یک میلیون گردشگر سلامت خارجی در سال را داشته باشد.

تجهیزات پزشکی ایران در رده کشورهای پیشرفته قرار دارد

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور درباره وضعیت تجهیزات پزشکی نیز گفت: ما در حوزه تجهیزات پزشکی کمبود مطلق و فراگیری نداریم و در بسیاری از حوزه‌ها تجهیزات موجود در کشور هم‌رده کشورهای پیشرفته دنیاست.

وی افزود: علاوه بر کیفیت تجهیزات، موضوع مهم دسترسی مردم به این امکانات است و در بسیاری از موارد، دسترسی مردم ایران به خدمات تخصصی و تجهیزات پزشکی نسبت به بسیاری از کشورهای پیشرفته سریع‌تر و آسان‌تر است.

رئیس‌زاده با اشاره به دسترسی مردم زنجان به خدمات تشخیصی گفت: امروز اگر فردی در زنجان نیاز به انجام ام‌آرآی داشته باشد، در بسیاری از موارد می‌تواند طی چند روز به این خدمت دسترسی پیدا کند.

وی تصریح کرد: مقایسه نظام‌های سلامت دنیا باید با در نظر گرفتن سه مؤلفه سرعت دسترسی، کیفیت خدمت و قیمت خدمت انجام شود و نمی‌توان تنها یکی از این شاخص‌ها را ملاک قضاوت قرار داد.

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور گفت: در برخی کشورها کیفیت خدمات بسیار بالاست اما قیمت نیز بسیار بالا است؛ در برخی کشورها خدمات قیمت مناسبی دارد اما مردم برای دریافت آن باید مدت طولانی منتظر بمانند و در برخی کشورها نیز ممکن است سرعت دسترسی مناسب باشد اما کیفیت یا قیمت شرایط متفاوتی داشته باشد.

وی تأکید کرد: اگر مجموع سه شاخص سرعت دسترسی، کیفیت خدمات و قیمت را در نظر بگیریم، نظام سلامت ایران در مجموع در زمره نظام‌های سلامت موفق دنیا قرار می‌گیرد.

توزیع پزشکان؛ مشکل اصلی کمبود نیست، بلکه نامتوازن بودن توزیع است

رئیس‌زاده در ادامه با اشاره به وضعیت توزیع پزشکان متخصص و فوق‌تخصص در کشور اظهار کرد: امروز مسئله اصلی ما در بسیاری از رشته‌ها، کمبود مطلق پزشک نیست بلکه توزیع نامناسب پزشکان است.

وی افزود: بخش قابل توجهی از متخصصان و فوق‌تخصص‌ها در چند کلان‌شهر کشور متمرکز شده‌اند و این در حالی است که بخش بزرگی از جمعیت کشور در خارج از این کلان‌شهرها زندگی می‌کنند.

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور گفت: به عنوان نمونه، تعداد جراحان مغز و اعصاب کشور نسبت به جمعیت، حتی از متوسط جهانی بیشتر است و از برخی کشورهای منطقه و حتی آمریکا نیز وضعیت مناسبی داریم، اما مشکل اصلی توزیع این پزشکان است.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از متخصصان در یک یا دو کلان‌شهر متمرکز هستند و به همین دلیل مردم مناطق دیگر کشور برای دسترسی به برخی خدمات تخصصی با مشکل مواجه می‌شوند.

رئیس‌زاده خاطرنشان کرد: این توزیع نامتوازن باید با سیاست‌های مناسب اصلاح شود تا دسترسی مردم مناطق مختلف کشور به خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی عادلانه‌تر شود.

وی همچنین نسبت به کاهش استقبال از برخی رشته‌های تخصصی هشدار داد و گفت: در چهار یا پنج سال گذشته در رشته‌هایی مانند اطفال، بیهوشی، عفونی و طب اورژانس با کاهش ورودی مواجه بوده‌ایم.

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور افزود: در مجموع حدود یک هزار و ۲۰۰ نفر کاهش ورودی در این رشته‌ها طی چهار سال گذشته داشته‌ایم و این موضوع می‌تواند در سال‌های آینده خود را به شکل جدی‌تری نشان دهد.

وی تصریح کرد: امروز نیز در برخی از این رشته‌ها کمبود داریم و اگر روند کاهش ورود پزشکان به این رشته‌ها ادامه پیدا کند، در سال‌های آینده کمبودها بیشتر خواهد شد.

رئیس‌زاده یکی از دلایل کاهش استقبال از این رشته‌ها را پایین بودن تعرفه‌ها و دشواری شرایط کاری عنوان کرد و گفت: وقتی تعرفه یک رشته تخصصی پایین باشد و شرایط کاری نیز سخت باشد، طبیعی است که پزشکان تمایل کمتری برای انتخاب آن رشته داشته باشند.

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور درباره مطالبات مراکز درمانی از بیمه‌ها نیز اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مطالبات جامعه پزشکی مربوط به سازمان‌های بیمه‌گر است.

وی افزود: در میان بیمه‌های پایه، بیشترین حجم مطالبات مربوط به بیمه تأمین اجتماعی و بیمه سلامت است و بیمه نیروهای مسلح در این زمینه عملکرد بهتری دارد.

رئیس‌زاده ادامه داد: در حوزه بیمه‌های تکمیلی نیز تأخیر در پرداخت مطالبات برخی شرکت‌ها بیشتر است و در مقابل، برخی بیمه‌ها عملکرد مناسب‌تری دارند.

وی تأکید کرد: میزان و مدت تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات باید به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد آنها مورد توجه قرار گیرد تا مردم و ارائه‌دهندگان خدمات نیز تصویر روشنی از وضعیت بیمه‌ها داشته باشند.

افزایش تعرفه یک‌بار در سال و تأخیر در پرداخت مطالبات

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور با انتقاد از سازوکار موجود در حوزه تعرفه‌های پزشکی گفت: خدمات سلامت از معدود خدماتی است که تعرفه آن به صورت رسمی یک‌بار در سال تعیین می‌شود و از ابتدای سال تا پایان سال، علی‌رغم تغییرات اقتصادی، همان تعرفه مبنا قرار می‌گیرد.

وی افزود: این در حالی است که هزینه بسیاری از نهاده‌های حوزه سلامت در طول سال چندین بار افزایش پیدا می‌کند.

رئیس‌زاده با اشاره به تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات گفت: مسئله مهم‌تر این است که در بسیاری از موارد، خدمتی که امروز ارائه می‌شود، ماه‌ها بعد از سوی بیمه پرداخت می‌شود و این پرداخت نیز ممکن است با کسورات همراه باشد.

وی ادامه داد: وقتی تعرفه برای سال جاری افزایش پیدا می‌کند اما بیمه مطالبات مربوط به ماه‌های قبل را با تأخیر پرداخت می‌کند، افزایش تعرفه عملاً اثر خود را از دست می‌دهد، چراکه ارزش واقعی پول در فاصله زمانی پرداخت به شدت کاهش پیدا کرده است.

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور گفت: در مراکزی که طرف قرارداد بیمه هستند، چه مراکز دولتی و چه مراکز خصوصی، افزایش اسمی تعرفه لزوماً به معنای افزایش واقعی درآمد نیست، زیرا فاصله زمانی میان ارائه خدمت و دریافت مطالبات بسیار طولانی است.

تخلفات مالیاتی پزشکان قابل دفاع نیست

رئیس‌زاده درباره فرار مالیاتی پزشکان نیز اظهار کرد: سازمان نظام پزشکی از هیچ تخلف مالیاتی دفاع نمی‌کند و همه اعضای جامعه پزشکی مانند سایر اقشار جامعه موظف به پرداخت مالیات قانونی خود هستند.

وی افزود: اگر پزشکی درآمد خود را پنهان کند، از حساب افراد دیگر استفاده کند یا با هر روش دیگری تلاش کند مالیات قانونی خود را پرداخت نکند، این اقدام قابل دفاع نیست و باید با آن برخورد شود.

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور در عین حال بر ضرورت شفافیت و عدالت در فرایند مالیاتی تأکید کرد و گفت: در سال‌های اخیر جلسات متعددی با سازمان امور مالیاتی برگزار کرده‌ایم تا هم شفافیت بیشتر شود و هم مالیات‌هراسی در میان جامعه پزشکی کاهش پیدا کند.

وی افزود: گاهی اوقات برای یک پزشک رقم بسیار بالایی به عنوان مالیات تعیین می‌شود، اما پس از بررسی اسناد مشخص می‌شود که بخشی از مالیات مورد نظر قبلاً به صورت مالیات تکلیفی پرداخت شده است و در نهایت رقم مالیات اصلاح یا حتی صفر می‌شود.

رئیس‌زاده خاطرنشان کرد: همان‌طور که پزشک موظف است مالیات قانونی خود را پرداخت کند، نظام مالیاتی نیز باید دقیق، شفاف و عادلانه عمل کند.

زیرمیزی و تخلفات درمانی؛ باید ریشه‌های تخلف اصلاح شود

وی درباره تخلفات درمانی و دریافت‌های غیرمتعارف نیز گفت: دریافت زیرمیزی، دریافت وجه خارج از تعرفه و سایر تخلفات در حوزه سلامت وجود دارد و نمی‌توان وجود آنها را انکار کرد.

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور تأکید کرد: هیچ‌کس در جامعه پزشکی از تخلف دفاع نمی‌کند، اما برای حل این مسئله باید به سراغ ریشه‌های ایجاد تخلف رفت.

وی افزود: اگر می‌خواهیم با زیرمیزی و تخلفات درمانی مقابله کنیم، باید «کارخانه تولید تخلف» را اصلاح کنیم و تنها پرداختن به معلول، بدون اصلاح علت، مشکل را حل نمی‌کند.

رئیس‌زاده با اشاره به نقش دستگاه‌های مختلف در این زمینه گفت: برخورد با مداخلات غیرمجاز پزشکی نیز نیازمند عزم جدی حاکمیت و اصلاح قوانین است؛ زیرا بخش قابل توجهی از آسیب‌هایی که به مردم وارد می‌شود، ناشی از مداخلات غیرمجاز افراد فاقد صلاحیت است.

وی درباره نحوه رسیدگی سازمان نظام پزشکی به تخلفات پزشکان گفت: سازمان نظام پزشکی دارای هیئت‌های انتظامی و کمیته‌های اخلاق پزشکی است و هرگاه تخلفی با مستندات کافی به این مجموعه‌ها ارجاع شود، مطابق قانون رسیدگی خواهد شد.

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور افزود: صرف ادعا برای صدور حکم انتظامی کافی نیست و پرونده باید دارای مستندات لازم باشد.

وی تصریح کرد: اگر فردی مدعی دریافت زیرمیزی یا تخلف دیگری از سوی پزشک است، باید مستندات را ارائه کند تا امکان رسیدگی قانونی فراهم شود.

رئیس‌زاده گفت: سازمان نظام پزشکی وظیفه نظارت پیشینی بر تک‌تک مطب‌ها و مراکز درمانی را ندارد و قانون نیز چنین اختیاری را به این سازمان نداده است؛ بلکه وظیفه ما رسیدگی به پرونده‌هایی است که با مستندات قانونی تشکیل و ارجاع می‌شوند.

مهاجرت پزشکان کاهش یافته است

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور درباره مهاجرت پزشکان نیز اظهار کرد: از سال ۱۳۹۸ و همزمان با آغاز همه‌گیری کرونا، شیب مهاجرت و درخواست مهاجرت پزشکان افزایش پیدا کرد و این موضوع برای نظام سلامت کشور نگران‌کننده بود.

وی افزود: از سال ۱۴۰۰ به بعد، سازمان نظام پزشکی به صورت مستمر موضوع مهاجرت پزشکان را رصد و تحلیل کرده و نتایج مطالعات خود را برای حدود ۳۵ دستگاه و نهاد مسئول در کشور ارسال کرده است.

رئیس‌زاده ادامه داد: این موضوع در دولت گذشته نیز مورد توجه قرار گرفت و جلسات مشخصی برای بررسی مسئله مهاجرت پزشکان برگزار شد و در دولت فعلی نیز این موضوع دنبال شده است.

وی گفت: خوشبختانه در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، درخواست مهاجرت پزشکان حدود ۱۸ درصد کاهش پیدا کرد و روند افزایشی مهاجرت متوقف شد.

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور افزود: در سال ۱۴۰۴ نیز اگرچه در شیب روند تغییراتی ایجاد شده، اما تعداد درخواست‌های مهاجرت همچنان نسبت به سال ۱۴۰۲ و سال‌های قبل کمتر است.

رسانه جزئی از فرآیند درمان است

رئیس‌زاده در ادامه سخنان خود با تأکید بر نقش رسانه در حوزه سلامت اظهار کرد: حوزه سلامت بدون کمک رسانه نمی‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند و رسانه را باید جزئی از فرآیند درمان دانست.

وی افزود: واقعیت موجود در میدان یک موضوع است و نحوه بیان، تبیین و تصویرسازی از این واقعیت موضوع دیگری است و قدرت رسانه می‌تواند به یک واقعیت ضریب بدهد، آن را به درستی تبیین کند یا حتی تصویر متفاوتی از آن در ذهن جامعه ایجاد کند.

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور با بیان اینکه میان واقعیت حوزه سلامت و تصویری که گاهی از آن در جامعه ارائه می‌شود عدم تناسب وجود دارد، گفت: دستاوردهای نظام سلامت کشور در بسیاری از حوزه‌ها شگفت‌انگیز است، اما این دستاوردها به اندازه کافی دیده و معرفی نمی‌شوند.

وی افزود: بر اساس برخی پیمایش‌های انجام‌شده، جامعه پزشکی همچنان در زمره گروه‌های مورد اعتماد مردم قرار دارد و این موضوع نشان می‌دهد تصویری که مردم از عملکرد جامعه پزشکی در میدان واقعی دریافت می‌کنند، با بخشی از تصویر رسانه‌ای ارائه‌شده تفاوت دارد.

رئیس‌زاده با اشاره به فعالیت پزشکان، پرستاران، بهیاران، بهورزان و سایر نیروهای سلامت در مناطق محروم گفت: پزشکی که در یک شهرستان کوچک، منطقه مرزی یا روستای محروم در حال خدمت است، واقعیتی متفاوت با تصویری دارد که ممکن است از جامعه پزشکی در برخی رسانه‌ها ارائه شود.

وی ادامه داد: جامعه پزشکی نیز مانند هر قشر دیگری ممکن است تخلفاتی داشته باشد و ما از تخلف دفاع نمی‌کنیم، اما نباید تخلف یک فرد را به کل جامعه پزشکی تعمیم داد.

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور با تأکید بر ظرفیت رسانه برای امیدآفرینی گفت: شاخص‌هایی مانند کاهش مرگ‌ومیر مادران باردار، کاهش مرگ‌ومیر کودکان زیر پنج سال، پوشش واکسیناسیون، دسترسی به نیروی ماهر برای زایمان و پیشرفت در حوزه پیوند اعضا، از دستاوردهای مهم نظام سلامت کشور است که می‌تواند موجب نشاط و غرور ملی شود.

وی افزود: در حوزه‌هایی مانند سلول‌درمانی نیز کشور دستاوردهای علمی قابل توجهی دارد و ایران در برخی شاخص‌های تولید علم در این حوزه جایگاه بالایی در جهان دارد.

رئیس‌زاده تأکید کرد: رسانه باید این دستاوردها را نیز همان‌قدر که مشکلات را انعکاس می‌دهد، برای مردم تبیین کند.

وی گفت: رسانه تخصصی سلامت می‌تواند هم مشکلات را صادقانه و مستند بیان کند و هم ظرفیت‌ها و دستاوردهای واقعی نظام سلامت را به جامعه معرفی کند.

افزایش سواد سلامت؛ وظیفه مهم رسانه‌ها

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور با تأکید بر ضرورت افزایش سواد سلامت مردم اظهار کرد: خودمراقبتی یکی از موضوعات مهم در نظام سلامت است و برای تحقق آن، مردم باید بدانند چه زمانی نیاز به مراجعه به پزشک دارند، چه غربالگری‌هایی باید انجام دهند و علائم هشدار بیماری‌ها چیست.

وی افزود: مردم باید درباره بیماری‌های شایع از جمله سرطان‌ها، بیماری‌های قلبی و عروقی و سایر بیماری‌ها اطلاعات لازم را داشته باشند و بدانند در چه سن و شرایطی باید برای بررسی و غربالگری اقدام کنند.

رئیس‌زاده تصریح کرد: صرفاً ارائه خدمات درمانی برای ارتقای سلامت جامعه کافی نیست و رسانه می‌تواند با افزایش دانش و آگاهی مردم، نقش مهمی در پیشگیری از بیماری‌ها و کاهش هزینه‌های درمان ایفا کند.

راه‌اندازی جایزه ملی خبرنگار حوزه سلامت

وی از برنامه سازمان نظام پزشکی برای تقدیر از خبرنگاران حوزه سلامت خبر داد و گفت: امسال همزمان با روز خبرنگار اعلام کردیم که دبیرخانه جایزه ملی خبرنگار حوزه سلامت راه‌اندازی شده است.

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور افزود: قرار است خبرنگاران و اصحاب رسانه‌ای که در حوزه سلامت در بخش‌های مختلف از جمله خبر، گزارش، مقاله، فیلم، کلیپ و سایر قالب‌ها فعالیت مؤثر داشته‌اند، شناسایی و در قالب یک جشنواره مورد تقدیر قرار گیرند.

وی ادامه داد: امیدواریم استان‌ها نیز بتوانند در این زمینه فعال شوند و خبرنگاران برتر حوزه سلامت را معرفی کنند تا در سطح ملی نیز از برگزیدگان این حوزه تقدیر شود.

رئیس‌زاده خاطرنشان کرد: نگاه سازمان نظام پزشکی به رسانه کاملاً جدی و ضروری است و برای پیشبرد اهداف حوزه سلامت به کمک رسانه‌ها نیاز داریم.

وی تأکید کرد: هدف سازمان نظام پزشکی دفاع غیرواقعی از جامعه پزشکی نیست؛ هدف این است که واقعیت‌ها همان‌گونه که هستند برای مردم بیان شوند؛ همان‌طور که تخلف باید دیده و با آن برخورد شود، خدمات و دستاوردهای میلیون‌ها نفر از پزشکان، پرستاران، بهیاران، بهورزان و دیگر کارکنان نظام سلامت نیز باید دیده شود.

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور گفت: آنچه در نهایت برای نظام سلامت اهمیت دارد، حفظ سلامت مردم و اعتماد عمومی است و رسانه در تقویت این اعتماد و در نتیجه اثربخشی فرآیند درمان، نقشی اساسی و تعیین‌کننده دارد.