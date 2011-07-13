آبلیموهای غیر استاندارد در استان تهران توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران با اعلام این خبر افزود: در راستای کنترل مراکز عرضه شهر تهران و توقیف فرآورده های فاقد علامت استاندارد اجباری، فرآورده آبلیموی چهار لیتری با نامهای تجارتی " دست چین"، "گلدست "و "دادلی" غیراستاندارد است.

مسلم بیات ادامه داد: این محصولات به علت جعل علامت استاندارد، توسط بازرسان و کارشناسان این اداره کل از بازار و محل تولید، جمع آوری و توقیف شد.

وی عنوان کرد: استاندارد فرآورده آبلیمو اجباری است و تولید، توزیع و عرضه این محصول بدون داشتن علامت استاندارد، ممنوع و جرم محسوب می شود.

وی یادآور شد: لازم است کلیه شهروندان از خرید آبلیمو در بطری های پت چهار لیتری خودداری کنند و بطری های پت یک و نیم لیتری فاقد لیبل نیز به هیچ وجه مورد تایید استاندارد نیست.

بیات گفت: دلیل این امر این است که تولید کننده و شرایط تولید این محصولات کاملا نامشخص و غیر بهداشتی است.

کیک ، کلوچه و بیسکویت آذر شیرین برنا غیر استاندارد است



کیک ، کلوچه و بیسکویت با نام تجارتی آذر شیرین برنا به علت تولید غیر مجاز و جعل علامت استاندارد توقیف شد.



رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد استان تهران با بیان این خبر گفت: به علت تعلیق پروانه کاربرد علامت استاندارد واحد تولیدی " آذر شیرین برنا " تولید این واحد با جعل آرم علامت استاندارد،غیر مجاز اعلام می شود.

افشین زمانی افزود: این واحد بدون داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد اقدام به تولید و عرضه فرآورده های فوق کرده است که در مرحله کنترل بازار توسط کارشناسان و بازرسان این اداره کل شناسایی و توقیف شد.

وی با اشاره به مفاد تبصره 4 ماده 9 قانون اصلاح قوانین سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بیان کرد: تولید، توزیع و فروش کالای مشمول استاندارد اجباری با کیفیت پایین تر از استاندارد و یا بدون داشتن نشان استاندارد ممنوع است.

زمانی گفت: این اداره کل به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان، با کنترلهای ادواری، ضمن برخورد با متخلفان از هرگونه تولید و توزیع کالاهای غیر استاندارد و فاقد کیفیت در بازار جلوگیری خواهد کرد.

توقیف سیلندرهای اطفای حریق غیر استاندارد



رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد استان تهران همچنین از شناسایی و توقیف سیلندرهای اطفای حریق غیر استاندارد بازار تهران خبر داد.



افشین زمانی در این خصوص گفت: سیلندرهای اطفای حریق با نام های تجارتی باران ، زند، خزر، نسیم ، روناک گاز خزر، توچال ،format،fire frighter، egoria، powder،forfire، syneryyK،doky، unifire،ekc،firex، فاقد کیفیت و غیر استاندارد است.

وی افزود: در راستای طرح اجرای هماهنگ استاندارد در استان تهران و بازرسی از مراکز عرضه، توزیع مشخص شد که نمونه سیلندرهای خریداری شده یادشده، فاقد علامت استاندارد و نتایج آزمون آنها نیز مغایر با استاندارد ملی و فاقد کیفیت است.

این مسئول با اشاره به مفاد تبصره 4 ماده 9 قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی اضافه کرد: سیلندر اطفای حریق مشمول مقررات استاندارد اجباری است و توزیع و عرضه آن بدون رعایت مقررات استاندارد، ممنوع و جرم محسوب می شود.

زمانی افزود: با کنترل ادواری از مراکز تولید و شناسایی فرآورده های غیر استاندارد و فاقد کیفیت، ضمن توقیف و جمع آوری این محصولات با متخلفان مطابق قانون برخورد و اسامی آنها نیز به منظور رعایت حقوق مصرف کنندگان از طریق رسانه ها اعلام می شود.