اسدالله امرایی، نویسنده و مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: معتقد نیستم افراد کتابخوان جزء عامه مردم هستند. فردی که وقت و هزینه برای خواندن کتاب از هر نوعش می‌گذارد، نمی‌تواند جزء عوام مردم باشد.

وی افزود: تنها می‌توان بسته به نوع کتابی که مردم می‌خوانند و سلیقه مخاطبان، کتاب‌ها را طبقه‌بندی کرد.

مترجم داستان‌های ریموند کارور درباره ویژگی‌های این طیف کتاب‌ها اظهار داشت: اصطلاح کتاب عامه‌پسند را معادل کتاب‌های «بست سیلر» گذاشتند و به نظرم همین عبارت پرفروش، مناسب این‌گونه کتاب‌هاست که طرح ساده‌ای دارند، معمولا با پایان خوش تمام می‌شوند و به مسائل سطحی زندگی می‌پردازد.

امرایی ادامه داد: البته پرفروش‌ها جذابیت‌هایی هم برای خواننده‌ای دارد که تمایل زیادی به تفکر درباره ماجرا ندارد و تنها می‌خواهد کتابی را یک بار بخواند و کنار بگذارد. حتی ممکن است کتاب را در نیمه راه رها کند.

این نویسنده و مترجم همچنین درباره چگونگی ارتقای سطح مطالعه مخاطبان کتاب‌های پرفروش گفت: دانش افراد علاقه‌مند به مطالعه این کتاب‌ها خود به خود و بعد از مدتی بالا می‌رود و سلیقه او در مطالعه تغییر می‌کند.

وی افزود: این مسائل، دستوری و بخشنامه‌ای نیست و افراد به صورت اتوماتیک بعد از مدتی با خواندن این قبیل کتاب‌ها احساس رضایت نمی‌کنند و به سمت کتاب‌های عمیق‌تر متمایل می‌شوند. از همین رو نیازی به پیچیدن فرمول نیست؛ چرا که وقتی بحث باید و نباید می‌شود، ممکن است با مشکلات دیگری مواجه شویم.

امرایی همچنین ابراز کرد: باید امکان ارائه همه نوع کتابی موجود باشد تا مخاطب با انتخاب‌های بیشتری برای خواندن مواجه باشد. در این شرایط قطعاً فرد به سوی کتاب‌های دیگر نیز متمایل می‌شود.