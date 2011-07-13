اسدالله امرایی، نویسنده و مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: معتقد نیستم افراد کتابخوان جزء عامه مردم هستند. فردی که وقت و هزینه برای خواندن کتاب از هر نوعش میگذارد، نمیتواند جزء عوام مردم باشد.
وی افزود: تنها میتوان بسته به نوع کتابی که مردم میخوانند و سلیقه مخاطبان، کتابها را طبقهبندی کرد.
مترجم داستانهای ریموند کارور درباره ویژگیهای این طیف کتابها اظهار داشت: اصطلاح کتاب عامهپسند را معادل کتابهای «بست سیلر» گذاشتند و به نظرم همین عبارت پرفروش، مناسب اینگونه کتابهاست که طرح سادهای دارند، معمولا با پایان خوش تمام میشوند و به مسائل سطحی زندگی میپردازد.
امرایی ادامه داد: البته پرفروشها جذابیتهایی هم برای خوانندهای دارد که تمایل زیادی به تفکر درباره ماجرا ندارد و تنها میخواهد کتابی را یک بار بخواند و کنار بگذارد. حتی ممکن است کتاب را در نیمه راه رها کند.
این نویسنده و مترجم همچنین درباره چگونگی ارتقای سطح مطالعه مخاطبان کتابهای پرفروش گفت: دانش افراد علاقهمند به مطالعه این کتابها خود به خود و بعد از مدتی بالا میرود و سلیقه او در مطالعه تغییر میکند.
وی افزود: این مسائل، دستوری و بخشنامهای نیست و افراد به صورت اتوماتیک بعد از مدتی با خواندن این قبیل کتابها احساس رضایت نمیکنند و به سمت کتابهای عمیقتر متمایل میشوند. از همین رو نیازی به پیچیدن فرمول نیست؛ چرا که وقتی بحث باید و نباید میشود، ممکن است با مشکلات دیگری مواجه شویم.
امرایی همچنین ابراز کرد: باید امکان ارائه همه نوع کتابی موجود باشد تا مخاطب با انتخابهای بیشتری برای خواندن مواجه باشد. در این شرایط قطعاً فرد به سوی کتابهای دیگر نیز متمایل میشود.
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