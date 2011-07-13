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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۴۲

تابستان و آثار همه‌خوان ـ4/

امرایی: با اصطلاح عامه‌پسند موافق نیستم

امرایی: با اصطلاح عامه‌پسند موافق نیستم

اسدالله امرایی با بیان اینکه «هیچ نوع کتابی را عامه‌پسند نمی‌دانم» گفت: عبارت پرفروش برای این‌گونه کتاب‌ها مناسب‌تر است.

اسدالله امرایی، نویسنده و مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: معتقد نیستم افراد کتابخوان جزء عامه مردم هستند. فردی که وقت و هزینه برای خواندن کتاب از هر نوعش می‌گذارد، نمی‌تواند جزء عوام مردم باشد.

 وی افزود: تنها می‌توان بسته به نوع کتابی که مردم می‌خوانند و سلیقه مخاطبان، کتاب‌ها را طبقه‌بندی کرد.

 مترجم داستان‌های ریموند کارور درباره ویژگی‌های این طیف کتاب‌ها اظهار داشت: اصطلاح کتاب عامه‌پسند را معادل کتاب‌های «بست سیلر» گذاشتند و به نظرم همین عبارت پرفروش، مناسب این‌گونه کتاب‌هاست که طرح ساده‌ای دارند، معمولا با پایان خوش تمام می‌شوند و به مسائل سطحی زندگی می‌پردازد.

 امرایی ادامه داد: البته پرفروش‌ها جذابیت‌هایی هم برای خواننده‌ای دارد که تمایل زیادی به تفکر درباره ماجرا ندارد و تنها می‌خواهد کتابی را یک بار بخواند و کنار بگذارد. حتی ممکن است کتاب را در نیمه راه رها کند.

 این نویسنده و مترجم همچنین درباره چگونگی ارتقای سطح مطالعه مخاطبان کتاب‌های پرفروش گفت: دانش افراد علاقه‌مند به مطالعه این کتاب‌ها خود به خود و بعد از مدتی بالا می‌رود و سلیقه او در مطالعه تغییر می‌کند.

 وی افزود: این مسائل، دستوری و بخشنامه‌ای نیست و افراد به صورت اتوماتیک بعد از مدتی با خواندن این قبیل کتاب‌ها احساس رضایت نمی‌کنند و به سمت کتاب‌های عمیق‌تر متمایل می‌شوند. از همین رو نیازی به پیچیدن فرمول نیست؛ چرا که وقتی بحث باید و نباید می‌شود، ممکن است با مشکلات دیگری مواجه شویم.

 امرایی همچنین ابراز کرد: باید امکان ارائه همه نوع کتابی موجود باشد تا مخاطب با انتخاب‌های بیشتری برای خواندن مواجه باشد. در این شرایط قطعاً فرد به سوی کتاب‌های دیگر نیز متمایل می‌شود.

کد مطلب 1358612

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