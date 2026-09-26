فشار نرخ بهره و بازده اوراق بر طلا؛ تداوم روند نزولی هفتگی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا روز جمعه اندکی افزایش یافت، اما همچنان در مسیر ثبت کاهش هفتگی قرار داشت؛ چراکه نگرانی‌ها درباره تداوم تورم، مواضع انقباضی مقام‌های فدرال رزرو و افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا، جذابیت این فلز گرانبها را کاهش داده است.

در جریان این مبادلات، قیمت هر اونس طلا با ۰.۱ درصد افزایش به ۴۲۸۲.۹۸ دلار رسید. با این حال، بهای این فلز زرد در مجموع هفته تاکنون حدود ۲.۱ درصد کاهش داشته است. همچنین قراردادهای آتی طلای آمریکا با ۰.۵ درصد افزایش، در سطح ۴۳۲۱.۲۰ دلار تسویه شد.

در این باره، «هان تان»، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت بای‌بیت، اظهار داشت: «افزایش بی‌وقفه بازده اوراق خزانه‌داری، طلا را در مسیر ثبت چهارمین کاهش هفتگی خود طی پنج هفته گذشته قرار داده است.»

وی با بیان اینکه بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا به بالاترین سطح ۱۹ سال گذشته رسیده و در نتیجه هزینه فرصت نگهداری طلا که سودی ایجاد نمی‌کند، افزایش یافته است، افزود: «این فلز گرانبها که بازدهی ندارد، در برابر مجموعه‌ای از عوامل منفی قرار گرفته است؛ از جمله تداوم ریسک افزایش تورم، جهش بازده اوراق خزانه‌داری و مواضع انقباضی فدرال رزرو.»

بنا بر این گزارش، از زمان آغاز جنگ میان آمریکا و اسرائیل علیه ایران، افزایش قیمت انرژی نگرانی‌ها درباره تورم را تداوم بخشیده و بانک‌های مرکزی را وادار کرده است برای مهار فشارهای قیمتی، سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تری در پیش بگیرند.

وی در خصوص سیاست‌های پولی فدرال رزرو تصریح کرد: این بانک هفته گذشته نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش داد که نخستین افزایش نرخ بهره این نهاد طی سه سال گذشته محسوب می‌شود و مقامات آن از احتمال افزایش‌های بیشتر خبر داده‌اند. بر اساس داده‌های ابزار «فد واچ» شرکت «سی‌ام‌ای»، معامله‌گران اکنون احتمال ۶۶ درصدی برای افزایش نرخ بهره در ماه اکتبر و احتمال ۹۳ درصدی برای افزایش آن در ماه دسامبر را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند.

طلا به‌طور سنتی به‌عنوان پوششی در برابر تورم و دارایی امن در دوره‌های بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی شناخته می‌شود، اما افزایش نرخ‌های بهره جذابیت آن را کاهش می‌دهد، زیرا سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌هایی که بازدهی ایجاد می‌کنند، متمایل می‌شوند. قیمت طلا نسبت به بالاترین سطح ثبت‌شده در معاملات ۲۷ فوریه، حدود ۱۹ درصد کاهش یافته است.

این گزارش حاکی است، بر اساس اظهارات منابع آگاه، مذاکره‌کنندگان در نیویورک در حال بررسی مسیری مرحله‌ای برای پایان دادن به جنگ هستند که بر اساس آن، تهران مسیر بازگشایی تنگه هرمز را فراهم کند و واشنگتن نیز محاصره اقتصادی ایران را لغو کند. با کاهش بخشی از نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه، قیمت نفت حدود ۳ درصد کاهش یافت.

در پایان این گزارش آمده است: در بازار سایر فلزات گرانبها، قیمت هر اونس نقره با ۰.۵ درصد افزایش به ۶۴.۲۶ دلار رسید. پلاتین نیز ۱.۷ درصد رشد کرد و به ۱۷۸۰.۲۸ دلار رسید، در حالی که پالادیوم با ۰.۳ درصد کاهش به ۱۲۷۰.۳۰ دلار رسید؛ با وجود این تغییرات روزانه، هر سه فلز در مسیر ثبت کاهش هفتگی قرار داشتند.