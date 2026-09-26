به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی که مشکلات اسکان و حملونقل به یکی از مهمترین حواشی بازیهای آسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ تبدیل شده، خبرگزاری فرانسه در گزارشی اختصاصی وارد کشتی Costa Serena شد؛ کشتی کروز عظیمی که بهعنوان «دهکده شناور» بازیها مورد استفاده قرار گرفته است. در این گزارش، سجاد انوشیروانی، رئیس فدراسیون وزنهبرداری ایران، از امکانات و شرایط اقامت در این کشتی تمجید کرده است.
خبرگزاری فرانسه امروز برای نخستینبار در جریان بازیهای آسیایی اجازه یافت وارد Costa Serena شود و از شرایط زندگی ورزشکاران در داخل این کشتی گزارش تهیه کند. کشتی تقریباً ۳۰۰ متری Costa Serena در بندر ناگویا پهلو گرفته و ظرفیت آن نزدیک به چهار هزار نفر است. حدود ۱۵۰۰ کابین یکنفره و دونفره در آن وجود دارد و ورزشکاران و اعضای تیمهای کشورهای مختلف در آن اقامت دارند.
انوشیروانی: همهچیز فراهم است
خبرنگاران AFP هنگام بازدید از یکی از سالنهای تمرینی کشتی با سجاد انوشیروانی روبهرو شدند که مشغول حرکات کششی روی تشک بود. رئیس فدراسیون وزنهبرداری ایران درباره تجربه اقامت خود در Costa Serena گفت شرایط فوقالعاده است و از فراهم بودن امکانات، مدرن بودن مجموعه، عملکرد کارکنان و نظافت کشتی تمجید کرد.
خبرنگار AFP سپس با اشاره به اینکه Costa Serena پس از پایان بازیهای آسیایی سفرهای عادی خود را از سر میگیرد و در ادامه مسیرهای دریایی خود تا کریسمس به بوئنوسآیرس خواهد رسید، از انوشیروانی پرسید آیا حاضر است برای ادامه این سفر هم در کشتی بماند؟
پاسخ رئیس فدراسیون وزنهبرداری ایران کوتاه بود: «صددرصد.»
تصویری متفاوت از بحران اسکان ناگویا
اهمیت گزارش AFP در این است که طی روزهای گذشته بخش بزرگی از اخبار مربوط به محل اقامت ورزشکاران در ناگویا منفی بوده است. برگزارکنندگان برای کاهش هزینهها برخلاف دورههای معمول بازیهای آسیایی، دهکده متمرکز ورزشکاران احداث نکردند. بیش از ۱۷ هزار ورزشکار و عضو کاروانها میان هتلها، واحدهای اقامتی موقت و Costa Serena توزیع شدهاند. برخی کشورها به کوچک بودن اتاقها و کوتاه بودن تختهای واحدهای موقت اعتراض کردهاند و مشکلات شاتلها نیز باعث شده بعضی تیمها خودشان هتل یا وسیله نقلیه جایگزین تهیه کنند. اما مشاهدات خبرنگاران AFP از داخل Costa Serena تصویر متفاوتی ارائه میکند.
۱۵۰۰ کابین، سالن تمرین و امکانات ریکاوری
برای تبدیل این کشتی تفریحی به محل اقامت ورزشکاران تغییراتی در امکانات آن ایجاد شده است. دستگاههای ورزشی جدید به کشتی منتقل شده و فضای تمرینی بیشتری برای ورزشکاران ایجاد شده است. برنامه سرو غذا نیز متناسب با زمان تمرین و مسابقه ورزشکاران تنظیم شده و امکانات پزشکی و ریکاوری در کشتی وجود دارد. خبرگزاری فرانسه در بازدید خود از سالن غذاخوری، سالنهای استراحت و فضای تمرینی کشتی گزارش داده ورزشکاران کشورهای مختلف در این بخشها حضور دارند. برخی امکانات معمول سفرهای تفریحی نیز در مدت بازیها تعطیل شدهاند؛ از جمله کازینو و فروشگاه ساعتهای لوکس.
مربی کانادایی لبنان: این مدل جواب میدهد
«تام استیونز»، مربی کانادایی روئینگ تیم لبنان که یک هفته در کشتی اقامت داشته، نیز ارزیابی مثبتی از Costa Serena ارائه کرده است. او گفته غذا به مقدار کافی وجود دارد و شرایط کشتی برای اقامت مناسب است. از نظر او، اگر برگزارکنندگان یک رویداد بزرگ نخواهند مجموعههای عظیم و پرهزینهای برای دهکده ورزشکاران بسازند، استفاده از کشتی کروز میتواند یک راهحل باشد. استیونز حتی در جریان توفانی که بخشهایی از شرق ژاپن را تحت تأثیر قرار داد، گفته در داخل کشتی تقریباً چیزی احساس نکرده است. با این حال او یک مشکل مهم را تأیید کرده است: حملونقل زمینی. به گفته این مربی، بینظمی شاتلها و طولانی بودن مسیر میان کشتی و برخی محلهای مسابقه همچنان آزاردهنده است.
کشتی خوب؛ حملونقل همچنان مسئلهساز
همین تفکیک شاید مهمترین نکته گزارش AFP باشد. انتقادهایی که طی روزهای گذشته درباره Costa Serena مطرح شده، در مواردی بیش از آنکه به امکانات داخل کشتی مربوط باشد، به رسیدن به کشتی، مراحل پذیرش و رفتوآمد از آن به محل مسابقات ارتباط داشته است. برگزارکنندگان پیشتر تأخیر طولانی برخی کاروانها برای ورود به کشتی را تأیید کرده بودند، اما گفته بودند بخشی از مشکل ناشی از نقص مدارک ارائهشده از سوی بعضی هیئتها بوده است. در عین حال، تیم تنیس روی میز کرهجنوبی پیشتر Costa Serena را ترک کرده و به هتلی نزدیک محل مسابقات منتقل شده بود؛ مسئله اصلی این تیم نیز زمان طولانی رفتوآمد و مشکلات سیستم حملونقل عنوان شده بود.
تجربهای که ممکن است الگوی بازیهای آینده شود
استفاده از کشتیهای کروز برای اسکان در رویدادهای ورزشی سابقه دارد، اما AFP تأکید کرده استفاده از یک کشتی در این ابعاد برای بازیهای آسیایی تجربهای کمسابقه است. برگزارکنندگان ناگویا معتقدند چنین مدلی میتواند در آینده راهی برای جلوگیری از ساخت دهکدههای پرهزینهای باشد که پس از پایان مسابقات ممکن است استفاده محدودی داشته باشند. در میانه انتقادهای گسترده از شیوه اسکان بازیهای آسیایی ۲۰۲۶، گزارش تازه AFP در مجموع تصویری متفاوت از «دهکده شناور» ارائه میدهد؛ امکانات داخل کشتی رضایت برخی ساکنان، از جمله رئیس فدراسیون وزنهبرداری ایران را جلب کرده، اما حلقه ضعیف این تجربه همچنان حملونقل بین کشتی و محل مسابقات است.
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