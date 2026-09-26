پیروزی تاریخی بر هاریموتو ژاپنی و مسجل شدن مدال نوشاد عالمیان

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک چهارم نهایی رقابت های انفرادی تنیس روی میز بیستمین دوره بازی های آسیایی بعدازظهر امروز (شنبه چهارم مهر) در سالن اسکای تویوتای شهر ناگویا ژاپن پیگیری شد و طی آن نوشاد عالمیان به مصاف توموکازو هاریموتو از کشور میزبان رفت و ۴ بر ۳ به پیروزی رسید.



کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز ایران در حالی قدم در میدان گذاشت که حریفش علاوه بر حمایت تماشاگران، رنکینگ چهارم جهان را هم در اختیار داشت با این حال نوشاد عالمیان در گیم اول با نمایشی عالی توانست حریف نامدار خود را ۱۱ بر ۹ شکست دهد.



نمایش خوب عالمیان در گیم دوم هم ادامه داشت و با وجود تلاشی که حریف ژاپنی کرد نتوانست برابر کاپیتان تیم ملی ایران به پیروزی برسد و عالمیان این گیم را با نتیجه ۱۱ بر ۷ به سود خود تمام کرد.



در گیم سوم اما شرایط کاملا متفاوت شد و هاریموتو از ابتدا با روحیه ای متفاوت بازی را شروع کرد و ۷ امتیاز از نوشاد جلو افتاد. در ادامه تلاش ملی پوش باتجربه ایران ثمری نداشت و حریف ژاپنی موفق شد گیم سوم را ۱۱ بر ۳ به سود خود خاتمه دهد.



در ست چهارم اما شرایط عالمیان تغییر کرد و با روحیه ای عالی به روی میز آمد و با گرفتن چند امتیاز ابتدایی فاصله اش را با هاریموتو زیاد کرد و در نهایت موفق شد این ست را ۱۱ بر ۶ به سود خود تمام کند.



نوشاد عالمیان که امروز بهترین مسابقه اش در این دوره از بازی ها را پشت سر گذاشت در گیم پنجم هم با قدرت ظاهرا شد و چند امتیاز از حریف پیش افتاد اما در امتیازات پایانی این حریف ژاپنی بود که رسید و دو بازیکن در امتیاز ۱۴ مساوی شدند اما حریف ژاپنی با خوش شانسی در امتیاز آخر توانست ۱۶ بر ۱۴ برنده این گیم شود.



در گیم ششم هر چند عالمیان امتیازات ابتدایی را به خود اختصاص داد اما در ادامه این هاریموتو بود که توانست فاصله بگیرد و در نهایت این گیم را ۱۱ بر ۶ به سود خود تمام کند تا کار به گیم آخر و تعیین تکلیف بازیکن برنده کشیده شود.



در گیم هفتم نوشاد نمایش بهتری در امتیازات ابتدایی داشت و با وجود رقابت نزدیک دو بازیکن، ملی پوش کشورمان اختلاف را حفظ کرد و ۹ بر ۷ از حریف پیش بود اما نفر چهارم رنکینگ جهانی به بازی برگشت و در امتیاز ۹ مساوی کرد اما عالمیان توانست ۱۱ بر ۹ حریف را شکست دهد و علاوه بر صعود به نیمه نهایی مدال برنزش را قطعی کند.