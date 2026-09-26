۸۷ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور در گزارشی اعلام کرد که با واریز ۳۰۰ میلیارد تومان جدید، مجموع مطالبات پرداخت شده به چایکاران شمال کشور به ۳۲۸۲ میلیارد تومان رسید که معادل ۸۷ درصد از کل ارزش برداشت سال جاری است.

وی با بیان این که چایکاران استان‌های گیلان و مازندران در سال جاری حدود ۱۰۵ هزار تن برگ سبز چای را به ارزش تقریبی ۳۷۶۹ میلیارد تومان از باغات برداشت کرده‌اند، عنوان کرد که باقی مبالغ نیز در روزهای آینده به حساب کشاورزان واریز خواهد شد.

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به تولید ۲۴ هزار تن چای خشک، از وضعیت مطلوب صنعت چای خبر داد و افزود: بررسی‌های میدانی از واحدهای بسته‌بندی داخلی نشان می‌دهد که صنعت چای در بازار کشور کاملاً پایدار است و هیچ‌گونه نگرانی بابت کمبود این محصول در بازار وجود ندارد.

وی با توجه به نزدیک شدن به مرحله نهایی برداشت (چین آخر)، یادآور شد: فرآیند خرید تضمینی برگ سبز چای تا پایان ماه مهر به اتمام می‌رسد.

جهانساز از چایکاران خواست برای ارتقای کیفیت محصول نهایی، برداشت برگ‌ها را به‌صورت دقیق، به‌موقع و با رعایت استانداردهای لازم انجام دهند تا به مدیران کارخانجات در تولید چای باکیفیت کمک کنند.