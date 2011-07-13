40 پروژه تامین اجتماعی در سطح کشور به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله حافظی ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از بیمارستان تامین اجتماعی بیرجند، با بیان اینکه طی سال جاری 40 پروژه عمرانی این مجموعه به بهره برداری می رسد، اظهار داشت: جهت اجرای این تعداد پروژه در سطح کشور اعتباری بالغ بر 169 میلیارد تومان هزینه شده است.

وی اضافه کرد: عمده این پروژه شامل شعب تامین اجتماعی، درمانگاه ها و مراکز درمانی تامین اجتماعی خواهد بود.

حافظی تعداد پروژه های قابل افتتاح در هفته تامین اجتماعی در سطح کشور را 11 مورد عنوان کرد و بیان داشت: این پروژه با 32 هزار متر مربع زیربنا با اعتباری بالغ بر 23 میلیارد تومان به بهره برداری خواهد رسید.

وی تعداد پروژه های تامین اجتماعی در هفته دولت را 9 پروژه برشمرد و افزود: جهت اجرای این تعداد پروژه اعتباری بالغ بر 30 میلیارد تومان هزینه شده است.

افزایش 20 هزار متر مربع به فضاهای درمانی کشور

این مسئول عنوان کرد: با بهره برداری از این تعداد پروژه 20 هزار متر مربع به فضاهای درمانی تامین اجتماعی افزوده خواهد شد.

حافظی با بیان اینکه در هفته دفاع مقدس نیز پنج پروژه با 18 هزار و 500 متر مربع زیربنا به بهره برداری خواهد رسید، افزود: این میزان پروژه با اعبتاری بالغ بر 14 میلیارد تومان به بهره برداری خواهد رسید.

وی همچنین تعداد پروژه های دهه فجر این سازمان را 14 مورد ذکر کرد و اظهار داشت: این پروژه ها با زیربنای 76 هزار و 500 متر مربع زیربنا و اعتباری بالغ بر 102 میلیارد تومان اجرا شده است.

حافظی در خصوص مشکلات کمیسیون پزشکی و از کار افتادگی در خراسان جنوبی و اعزام به مشهد جهت شرکت در کمیسیون، گفت: در این زمینه راهکارهایی اندیشیده شده که با توجه به حجم محدود مراجعه کنندگان در صورت نیاز با برنامه ریزی های مناسب به جای حضور بیمه شدگان در کمیسون پزشکی مشهد، تیم های کمسیون به استان اعزام شوند.

وی همچنین با اشاره به کمبود پزشکان متخصص در این استان، اظهار داشت: به دلیل کم برخورداری خراسان جنوبی و عدم انگیزه موجب کمبود نیروی انسانی در استان شده که این مشکل با تقویت انگیزه لازم برای ماندگاری به طرق مختلف از جمله تبدیل وضعیت همکاران از حالت قردادی به رسمی و افزایش حقوق و مزایای پزشکان قابل مرتفع شدن است.

درمانگاه نهبندان افتتاح می شود/ تنها بیمارستان تامین اجتماعی استان ظرفیت توسعه ندارد

حافظی درمانگاه نهبندان، شعبه تامین اجتماعی قاین، بیمارستان 96 تختخوابی بیرجند و بیمارستان جایگزین بیمارستان امام رضا(ع) را از جمله پروژه های در دست اجرای استان عنوان کرد و بیان داشت: درمانگاه نهبندان و شعبه تامین اجتماعی قاین تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.

وی در خصوص بیمارستان 96 تختخوابی بیرجند، تصریح کرد: این بیمارستان با 15 درصد پیرفت فیزیکی طی 24 ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

حافظی با اشاره به پیشرفت 75 درصدی بیمارستان جایگزین بیمارستان امام رضا(ع) بیرجند، تصریح کرد: در صورت تامین منابع مالی از سوی وزرات بهداشت این پروژه طی هفته دولت امسال به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی کشور گفت: هزینه مقاوم سازی بیمارستان 25 درصد بیشتر از هزینه ساخت بیمارستان است.

وی با اشاره به قدمت 30 ساله تنها بیمارستان تامین اجتماعی بیرجند،عنوان کرد: بیمارستان شهید رحیمی بیرجند در فضای موجود امکان توسعه و افزایش ظرفیت را ندارد.