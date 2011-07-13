برگزاری هفته چهارم "هفت شهر فیروزه ای" با محوریت خانواده و انتظار

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین هفته از برگزاری طرح "هفت شهر فیروزه ای" در حالی روز جمعه 24 تیرماه در 7 نقطه شهر تهران برگزار خواهد شد که هرکدام علاوه بر برنامه های ثابت فرهنگی هنری به دلیل همزمانی با میلاد مسعود منجی عالم بشریت چندین ویژه برنامه را نیز در جدول خود دارند.



*بوستان ولایت (منطقه 19)



در بوستان ولایت علاوه بر برنامه های که در قالب 7 گذر فرهنگی هنری برگزار می شود برنامه هایی نظیر اجرای موسیقی سنتی، موسیقی پاپ، رادیو فیروزه ای ولایت، اجرای دو مسابقه ویژه بزرگسالان و کودکان و نوجوانان، نمایش کودک، تواشیح توسط گروه ولایت در جدول برنامه های این بوستان به چشم می خورد که نیما نکسیا دروازه بان سابق تیم ملی و باشگاه پرسپولیس نیز به عنوان میهمان ویژه به منطقه 19 خواهد رفت و اجرای برنامه نیز بر عهده نیما کرمی خواهد بود.



*بوستان ملت (منطقه 3)



در بوستان ملت نیز که اجرای برنامه آن بر عهده مسعود روشن پژوه است علاوه بر مسابقه های متنوع مخصوص کودکان و خانواده ها، برگزاری غرفه های گذر نشاط، گذر خانواده و من ، گذر کودک و .... همراه با اجرای نمایش میدانی، کنسرت موسیقی، تواشیح، مسابقه و رادیو فیروزه ای ملت و سخنرانی در ارتباط با موضوع هفته در کنار برنامه های متنوعی که در غرفه های در نظر گرفته شده پیش بینی شده است.



* فرهنگسرای اشراق(منطقه 4)



فرهنگسرای اشراق نیز برای روز جمعه 24 تیرماه برنامه های مختلفی را تدارک دیده است که از جمله می توان به حضور عباس طاهری به عنوان مجری برنامه،اجرای موسیقی پاپ توسط محمدرضا صنعتگر،مسابقه مخصوص بزرگسالان و کودکان،اجرای پانتومیم،نمایش میدانی،نمایشنامه خوانی، نمایش بداهه،رادیو فیروزه ای اشراق،حضور یک بازیگر مطرح سینما و تلویزیون و سخنرانی حجت الاسلام نقویان به عنوان میهمان ویژه با موضوع خانواده و انتظار در کنار برنامه هاب ثابت 7 گذر فرهنگی و هنری اشاره کرد.



* فرهنگسرای رازی(منطقه 11)



ساکنین منطقه 11 نیز این هفته همچون هفته های قبل شاهد برنامه های متنوعی در محله خود هستند که مولودی خوانی،موسیقی سنتی،برگزاری مسابقه ویژه کودکان و بزرگسالان،حضور خاله سارا و اجرای برنامه برای کودکان، تقلید صدا توسط حسن ریوندی، نورافشانی و حضور یک بازیگر مطرح سینما و تلویزیون در کنار برنامه های 7 گذر فرهنگی و هنری از جمله این برنامه ها است که اجرای آنرا غلامرضا احمدی برعهده خواهد داشت.



* فرهنگسرای خاوران(منطقه 15)



در فرهنگسرای خاوران نیز اجرای برنامه مانند هفته های قبل بر عهده محمد سلوکی است که رادیو فیروزه ای این هفته خاوران نیز با اجرای فاطمه صداقتی و سبحان اکرامی پخش خواهد شد. اجرای مسابقه مخصوص کودکان و بزرگسالان،شعبده بازی،تقلید صدا،سیاه بازی، اجرای موسیقی سنتی و پاپ،نمایش کودک، سخنرانی با موضوع هفته در کنار برگزاری مسابقه هایی نظیر دوچرخه سواری، تیروکمان،شطرنج،دومینو،دو همگانی نوزادان،تریال(اجرای حرکات نمایشی با دوچرخه)، ساخت و پرواز بادبادک ها،جشنواره سازه های ماکارونی، نقالی توسط مرشد میرزا علی و ... از جمله این برنامه ها هستند.



* فرهنگسرای بهمن(منطقه 16)



اجرای تواشیح ،اجرای نمایش کودک،اجرای موسیقی سنتی، اجرای موسیقی پاپ،آتش بازی، نور افشانی،مسابقه مخصوص کودکان و بزرگسالان،حضور یک میهمان ویژه و سخنرانی با موضوع ایام شعبانیه و ولادت امام زمان (عج) و ... در کنار ویژه برنامه های ثابت 7 گذر فرهنگی و هنری از دیگر برنامه های هفته چهارم هفت شهر فیروزه ای در فرهنگسرای بهمن است.



* فرهنگسرای بهاران(منطقه 17)



در هفته چهارم هفت شهر فیروزه ای در بهاران ناصر خیرخواه مانند هفته های قبل به عنوان مجری بر روی سن می رود و رضا رویگری نیز به عنوان میهمان ویژه به منطقه 17 خواهد رفت. اما این هفته در بهاران علاوه بر گذرهای مختلف فرهنگی هنری شاهد اجرای نمایش طنز توسط گروه خورشید هنر، خیمه شب بازی،مولودی خوانی توسط حاج علی مشکینی،مسابقه،نمایش کودک،اجرای تواشیح توسط گروه هدی و سخنرانی حجت الاسلام نوربخش با موضوع خانواده و انتظار،اجرای موسیقی سنتی، در کنار برنامه های نشاط آور نظیر مسابقه طناب کشی،زو،پرواز بادبادک ها و ... از دیگر برنامه های بهاران در روز جمعه 24 تیرماه است.