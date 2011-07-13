بازدید سفیر جمهوری اسلامی ایران در امارات از موسسه فرهنگی جمعه ماجد

به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر جمهوری اسلامی ایران در جریان این بازدید که جمعه ماجد موسس این مجموعه نیز وی را همراهی کرد ، از بخش های مختلف این موسسه شامل مخزن عمومی کتاب ، مخزن نسخ خطی ، آزمایشگاه مرمت و نگهداری نسخ خطی ، قسمت تصویر برداری و مخزن میکروفیلم ، تالار و کتابخانه عمومی ، قسمت انتشارات ، بخش تاریخ علم ، حوزه میراث ملی امارات و بخش تصاویر قدیمی کشور امارات بازدید کرد.



فیاض همچنین درخصوص زمینه های همکاری سازمان ها و کتابخانه های مشابه ایرانی با جمعه ماجد گفت وگو کرد.



وی ضمن تقدیر از تلاش های جمعه ماجد در جهت گسترش فرهنگ و حفظ آثار مکتوب انسانی ، از این اقدام به عنوان بهترین یادگار ماندنی یک انسان یاد کرد.

سفیر ایران با اشاره به وجود مراکز فرهنگی ، کتابخانه های بزرگ و مراکز نسخ خطی معتبر در ایران گفت حدود چهل دائره المعارف در ایران در زمینه های علوم اسلامی ، جهان اسلام ، قرآن و حدیث ، تاریخ ، علم رجال و ... در دست نگارش است.

در همین رابطه بنابه ابراز علاقه جمعه ماجد مقرر شد مجموعه کاملی از دانشنامه جهان اسلام به زبان فارسی و عربی به موسسه جمعه ماجد اهدا شود.



جمعه ماجد در این دیدار جمع آوری کتاب و حفظ آنها را یکی از مهمترین وظایف خود معرفی کرد و با اشاره به وجود 12 هزار کتاب و نسخه خطی به زبان فارسی در کتابخانه خود ، از ایران به عنوان کشوری با تاریخ دیرینه و ثروت های معنوی فراوان یاد کرد.

وی با اشاره به امضای چندین موافقتنامه همکاری بین موسسه جمعه ماجد با موسسات و کتابخانه های بزرگ ایران ، بر لزوم اجرائی نمودن این موافقتنامه ها تاکید کرد و سطح کنونی همکاری ها را ناکافی دانست.



گفتنی است در کتابخانه موسسه جمعه ماجد بیش از یک میلیون جلد کتاب به زبان های مختلف نگهداری می شود.

در «دانشکده مطالعات اسلامی و عربی» وابسته به این موسسه نیز سه هزار دانشجو مشغول به تحصیل هستند.