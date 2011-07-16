عفاف و حجاب نماد اسلام ناب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید شکرالله زندوی صبح شنبه در کارگاه آموزشی عفاف و حجاب با موضوع عفاف از منظر جوان عنوان کرد: امروزه حجاب و عفاف در دنیا به عنوان نماد دینی، آن هم نماد اسلام ناب معرفی شده و با بررسی کلی در خصوص این مقوله مهم در می یابیم که دو نوع تفکر پیرامون حجاب و عفاف در برابر هم صف آرایی کرده اند.

وی اظهارداشت: تفکر اول که در جهت ترویج فساد و بی حجابی فعالیت می کند و به دنبال دامن زدن به بی عفتی در جوامع مختلف است و از زنان سوء استفاده می کند و تفکر دیگر، تفکر ناب دینی اسلامی است که حجاب و عفاف را یک ارزش تلقی می کند و به زن در جامعه بها می دهد.

حجت الاسلام زندوی پاشیدگی کانون خانواده، بی بند و باری جنسی، سوء استفاده از زنان را از پیامدهای آزادی در غرب که همان بی عفتی است دانست و افزود: در مقابل تفکر لیبرالی و دیگر تفکرات که شخصیت زنان را زیر سؤال می برد و زن را موجودی بی ارزش و فقط برای رفع شهوات جنسی خود استفاده می کنند، تفکر اسلامی است که زن را یک شخصیت و یک انسان و دارای حقوق، آزادی در چارچوب دین می داند و دامن زن را پرورشگاهی برای تربیت انسان معرفی می کند.

وی با اشاره به اینکه جهان غرب با تبلیغات سوء خود بی حجابی را عامل ترقی و پیشرفت زن می داند گفت: دشمنان اسلام با تبلیغات سوء خود سعی در کمرنگ کردن ارزش حجاب دارند و با این عمل، بی حجابی را سبب ترقی و پیشرفت زن در جامعه می دانند از این رو دختران ما باید بیش از پیش به اهمیت حجاب و پیامدهای مثبت آن بصیرت دهی شوند زیرا دشمنان تلاش می کنند فضای جامعه اسلامی را طوری جلوه دهند تا بی حجابی در کشور رواج بیشتری داشته باشد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی هرمزگان تصریح کرد: بی حجابی و بی عفتی در جامعه اسلامی باید یک ننگ به شمار آید، کسی که حجاب را رعایت نمی کند احساس حقارت کند، باید در جامعه کنونی مبارزه با بی حجابی نهادینه شود و قبل از اینکه دستگاه های فرهنگی وارد عمل شوند مردم حضور پررنگی داشته باشند و با احیای امر به معروف و نهی از منکر به جنگ با این معضل بروند.