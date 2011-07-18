نلسون ماندلا الگوی آزادی و صلح است

به گزارش خبرگزاری مهرمرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز بین المللی نلسون ماندلا 18 جولای 2011 برابر با 27 تیر ماه جاری گفت: بهترین راه برای اینکه از خدمات نلسون ماندلا تقدیر نماییم این است که در ارائه کمک به دیگران تلاش نموده و الهام بخش تحول باشیم.



وی در این پیام افزود: هر فرد در زندگی خود به یاد می آورد و در واقع نیازمند کسی است تا الگو و الهام بخش وی باشد، ماندلا آن الگوی نمونه برای مردم بیشماری در جهان است وی وکیل و مبارز راه آزادی، زندانی سیاسی، به وجود آورنده صلح و رئیس جمهور بوده است. او به عنوان نجات دهنده ملت ها و مربی نسل ها یا همانگونه که میلیون ها نفر در آفریقای جنوبی ایشان را به نام "مادیبا" (Madiba) می شناسند نماد جاودانه خرد، شهامت و درستی است. همانگونه که ما نود و سومین سالگرد تولد وی و دومین روز بین المللی نلسون ماندلا را جشن می گیریم اینجانب به همراه بنیاد ماندلا مردم سراسرجهان را ترغیب می نمایم تا 67 دقیقه خدمات عمومی ،یک دقیقه برای هر سال خدمت ماندلا به بشریت، در روز بین المللی ماندلا ارائه دهند .



وی افزود: بهترین راه برای اینکه ما با همکاری یکدیگراز خدمات نلسون ماندلا تقدیر نماییم این است که برای کمک به دیگران تلاش نموده و الهام بخش تحول باشیم.