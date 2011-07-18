به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید حسین حسینی در حاشیه نمایشگاه طلیعه ظهور اظهار داشت: آگاهکردن تمام اقشار جامعه به ویژه نسل جوان با آرمانها، ارزشها و باورهای بنیادین فرهنگ والای مهدوی، زمینهساز استقرار و برپایی حکومت سراسر عدل منجی موعود است.
وی اضافه کرد: قبل از تاثیرگذاری اقدامات دشمنان بر روی فرهنگ دینی و باورهای اعتقادی نسل جوان، باید نسل جوان و آیندهسازان جامعه را در مقابل جنگ نرم دشمنان هوشیار کنیم.
حجتالاسلام حسینی گفت: اگر جامعه آماده مقابله با این رویکرد جدید دشمن نباشد، اسیر گلولههای فرهنگی نابکاران در جنگ نرم میشود.
وی گفت: مسئولان میتوانند محافل و کرسیهای مهدویت را با حضور اساتید و علما و نیز همایشهایی در این زمینه برگزار کنند و اساتید و متفکران چه حوزوی و چه دانشگاهی باید از حریم امامت و ولایت دفاع کنند.
وی ادامه داد: باید فرزندانمان را از نظر معنوی و فرهنگی دوستدار و تشنه سیره و منش زندگی حضرت فاطمه(س) و فرهنگ مهدوی تربیت کنیم.
این پژوهشگر مرکز تخصصی مهدویت تصریح کرد: هیچ مکتبی نمیتواند در برابر مکتب اسلام قد علم کند، چراکه اسلام برای هر مقطع سنی الگوهای کاملی دارد، به عنوان نمونه برای کودکان حضرت علی اصغر(ع)، برای جوانان حضرت علی کبر(ع) و برای خواهران حضرت زینب(س) را به عنوان الگوهای برتر معرفی کرده است.
وی بازیهای رایانهای را یکی دیگر از ترفندهای دشمنان اسلام برای جدایی جوانان از مهدویت عنوان کرد و گفت: محتوای بازیهای رایانهای، ترویج اسلامستیزی به ویژه مهدویتستیزی است تا افراد را از سنین کودکی نسبت به دین اسلام و موعودگرایی بدبین کنند.
حجتالاسلام حسینی با اشاره به سرمایهگذاری کلان استکبار در این راستا، افزود: باید معارف دینی و اعتقادی را به طور کامل به همگان به ویژه کاربران فضای سایبری آموزش دهیم.
حجتالاسلام حسینی:
توسعه فرهنگ مهدویت مهمترین راهکار مقابله با جنگ نرم دشمنان است
قم - خبرگزاری مهر: یک پژوهشگر مرکز تخصصی مهدویت گفت: توسعه فرهنگ مهدویت یکی از مهمترین راهکارهای موثر در مقابله با جنگ نرم دشمنان است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید حسین حسینی در حاشیه نمایشگاه طلیعه ظهور اظهار داشت: آگاهکردن تمام اقشار جامعه به ویژه نسل جوان با آرمانها، ارزشها و باورهای بنیادین فرهنگ والای مهدوی، زمینهساز استقرار و برپایی حکومت سراسر عدل منجی موعود است.
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