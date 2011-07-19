ورشکستگی موسسه احسان الزهرا همدان؛ شایعه یا واقعیت؟

به گزارش خبرنگار مهر، روزهای پایانی تیرماه امسال برای سپرده گذاران موسسه قرض الحسنه احسان الزهرا همراه با دلواپسی و اضطراب است و خبر ورشکستگی این موسسه باعث ایجاد تنش در همدان شده است .

بر اساس شنیده ها و مشاهدات عینی، یک صندوق قرض الحسنه دیگر در همدان ورشکست شده و روزانه مشتریان این موسسه برای دریافت پس اندازها و موجودی حساب خود جلوی این موسسه صف می کشند .

صندوق قرض الحسنه احسان الزهرا همدان که در شعبه اصلی آن خیابان شریعتی همدان قرار دارد، با تبلیغات پرسروصدا وارد عرصه شده بود و چندی است که دچار بحران مالی شده و مشتریان خود را دچار دردسر و اضطراب کرده است .

بر اساس اخبار و مشاهدات عینی خبرنگاران در روزهای اخیر، عده ای از سپرده گذاران در مقابل شعبه مرکزی موسسه قرض الحسنه احسان الزهرا همدان خواستار استرداد سپرده هایشان شدند و شمار حاضران در مقابل این شعبه به قدری زیاد بود که برای ساعتی خیابان شریعتی همدان که شعبه اصلی این موسسه در آن واقع است مسدود و از تردد خودروها جلوگیری و حتی مغازه های اطراف شعبه نیز کسب و کار خود را تعطیل کردند .

رویدادهای ورشکستگی عدل اسلامی در همدان زنده شد

این اتفاق درحالی رخ داد که درست هشت سال پیش در چنین روزهایی صندوق قرض الحسنه عدل اسلامی همدان نیز به مرز ورشکستگی رسید و شمار زیادی از شهروندان همدانی که سپرده های خود را به امید دریافت وام با بهره و سود کم نزد این موسسه قرار داده بودند، متضرر شدند .

پر واضح است که این نخستین بار نیست که در یک شهرستان از سنت قرض‌الحسنه سوء ‌استفاده می‌شود و به بهای جمع‌آوری وجوه مردمی و کسب سود بیشتر صندوق قرض الحسنه‌ای ورشکست می‌شود و این در حالی است که طبق قانون برنامه سوم توسعه بانک مرکزی موظف به نظارت بر این نهادهای پولی است .

از سوی دیگر گفته می شود مدیرعامل صندوق قرض الحسنه احسان الزهرا در حال حاضر در همدان حضور ندارد و سیل مشتریان متضرر برای مطالبه اندوخته و پس انداز خود به سوی این صندوق روز به روز بیشتر می شود .

یکی از سپرده گذاران این بانک در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از مدت ها مقداری از پس انداز خود را برای دریافت وام به این موسسه انتقال داده ام، افزود: در یک هفته اخیر هر روز برای دریافت پول هایم مراجعه می کنم اما خبری از پول نیست .

پیامک های تبلیغاتی در همدان دردسر ساز شد

یکی از تجمع کنندگان اظهار داشت: در اوایل ماه شعبان پیامکی از سوی این بانک مبنی بر پرداخت وام با بهره یک و نیم درصد دریافت کردم که سپرده خود را برای دریافت این وام در موسسه سرمایه گذاری کردم اما نه تنها از پرداخت وام خبری نیست بلکه سپرده خود را نیز از دست دادم .

یکی دیگر از سپرده گذاران نیز با بیان اینکه برای دریافت وام و رهن منزل سپرده چهار میلیونی خود را در این موسسه سرمایه گذاری کردم، گفت: پایان تیرماه باید مبلغی معادل چهار میلیون به عنوان وام دریافت می کردم که با این اتفاق منتفی شده است .

وی با بیان اینکه برای رهن منزل این میزان پول را سرمایه گذاری کرده بودم، افزود: با این اتفاق تا چند روز دیگر به دلیل نداشتن سرمایه برای رهن منزل با مشکل جدی روبرو خواهم شد .

حل مشکل موسسه احسان الزهرا همدان دور از انتظار نیست

یکی از خبرنگاران استان همدان نیز که مبلغ 12 میلیون تومان از پس انداز خود را در این موسسه سرمایه گذاری کرده است، اظهار داشت: با توجه به توان مدیران استان همدان حل این مشکل دور از انتظار نیست .

وی که به حل این مشکل بسیار امیدوار است، گفت: این مسئله تنها مشکل یک یا دو نفر نیست که بتوان بر روی آن چشم بست بلکه صدها نفر در این موسسه سرمایه گذاری کرده اند .

یک مسئول در موسسه قرض الحسنه احسان الزهرا که مایل به گفتن نامش نبود نیز در این خصوص اظهار داشت: همزمان با بروز شایعاتی مبنی بر ورشکستگی این موسسه مشتریان این موسسه، با تجمع مقابل شعبه اصلی آن در خیابان شریعتی همدان دریافت وجوه و سپرده های خود را خواستار شدند .

وی با بیان اینکه این موسسه، مبلغی از دارایی خود را به صورت تسهیلات در اختیار مردم قرار داده و سپرده ها را نزد خود نگه نمی دارد، افزود: به همین دلیل موسسه برای پرداخت وجوه حساب ها به مشتریان با بروز برخی مشکلات مواجه شده است .

ورشکستگی موسسه احسان الزهرا شایعه است

وی با اشاره به اینکه ورشکستگی در کار نیست، اظهار داشت: شاید بسیاری از مشتریان این موسسه نیازی به سپرده خود نداشته باشند اما با شنیدن این شایعه برای دریافت وجوه به موسسه هجوم آورده اند .

وی با بیان اینکه هجوم یکباره مردم به این موسسه باعث بروز مشکل در روند کاری می شود، افزود: اندوخته های موسسه در گردش مالی است و بخشی از آن را به صورت وام در اختیار مردم قرار گرفته است .

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری همدان نیز با بیان اینکه مردم باید تا زمان مشخص شدن وضعیت این موسسه صبر کنند، گفت: هنوز ورشکستگی صندوق قرض الحسنه قطعی نشده است .

احسان قنبری شائبه دخالت بانک های دولتی در این واقعه را تکذیب کرد و اظهار داشت: این موضوع کاملا منتفی است و در این امر بانک ها هیچ گونه دخالتی نداشتند .

مدیرکل امور اقتصادی استانداری همدان نیز با بیان اینکه این موسسه ورشکست نشده و مشکل خاصی ندارد، افزود:‌ این موسسه پول سپرده مردم را به همراه مقداری از سرمایه خود به صورت وام داده است و برای پرداخت پول مشتریانش باید منتظر بازپرداخت اقساط این وامها باشد .

موسسه احسان الزهرا موسسه ای خصوصی است

احمد فضلعلی عنوان کرد: موسسه احسان الزهرا موسسه ای خصوصی است و طبق روال معمول موسسات مجوز گرفته است و اکنون نیز در حال مکاتبه با بانک مرکزی است تا با فراهم کردن شرایط لازم زیر نظر بانک مرکزی فعالیت خود را از سر بگیرد .

وی با بیان اینکه این مسئله از سوی مسئولان استانی در حال پیگیری است، گفت: ما به عنوان مسئول از مردم تقاضا داریم تا زمان برطرف شدن این مسئله، صبور باشند .

نگاهی به سابقه فعالیت صندوق قرض الحسنه احسان الزهرا همدان بیانگر آنست که این موسسه از سال 1370 در استان همدان افتتاح و فعالیت خود را آغاز کرده و مشتریان همدانی بسیاری را جذب و در سیستم مالی خود دخیل کرده است .