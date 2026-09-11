حجت الاسلام اصلانی: ملت ایران در آستانه پیروزی نهایی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی اصلانی، شامگاه جمعه در صد و نود و پنجمین شب تجمع مردم لنگرود، با اشاره به اجرای سرود ملی اظهار کرد: امام شهیدمان سرود ملی را می‌خواند و زمزمه می‌کند؛ زمانی که سرود ملی اجرا می‌شود، صدای میدان باید از صدای اکو و ضبط بلندتر باشد و همه باید با هم این سرود را بخوانند.

وی افزود: سرود ملی پیام‌های زیادی دارد و باید یک یا دو شب نشست و آن را تفسیر کرد؛ چراکه تمام ارزش‌هایی که ملت ایران طی ۴۷ سال پای آن ایستاده و در جنگ ۱۲ روزه، جنگ ۴۰ روزه و تا امروز از آن دفاع کرده است، قابل استخراج از سرود ملی است و می‌توان این ارزش‌ها را برای نسل آینده بازگو کرد.

حجت الاسلام اصلانی همچنین با اشاره به حضور مردم در این تجمع زیر باران گفت: اجر شما به دلیل اینکه زیر باران حضور پیدا کرده‌اید بیشتر است و در مناطقی که باران‌خیز است، اجر حضور مردم حتماً دو برابر خواهد بود، چراکه زحمت بیشتری متحمل می‌شوند.

پیروزی انصارالله می‌تواند معادلات منطقه را تغییر دهد

معاون تبیین و گفتمان‌سازی شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور با اشاره به تحولات یمن بیان کرد: امشب که به خانه رفتید، به نیت پیروزی انصارالله، یا دو رکعت نماز بخوانید یا یک سجده شکر به جا آورید. هنوز نمی‌دانیم چه اتفاق مهمی در یمن در حال رخ دادن است و باید مقداری زمان بگذرد تا مشخص شود چه لطمه و ضربه بزرگی به استکبار جهانی و چه پیروزی بلندمدتی برای جبهه حق، به‌خصوص جمهوری اسلامی ایران، ایجاد خواهد کرد.

وی با تشریح اهمیت آبراه‌های بین‌المللی گفت: بیش از ۷۰ درصد حمل‌ونقل کالا، انرژی و مبادلات در دنیا از طریق آب انجام می‌شود و بخش عمده حمل‌ونقل جهانی در دریاها و اقیانوس‌ها صورت می‌گیرد.

حجت الاسلام اصلانی ادامه داد: اگر بخواهیم دقیق‌تر نگاه کنیم، هفت آبراه و تنگه مهم وجود دارد و هرکس بر این هفت آبراه تسلط داشته باشد، تقریباً دنیا را در مشت خود دارد؛ تنگه هرمز، تنگه باب‌المندب، تنگه مالاکا در جنوب شرق آسیا، کانال سوئز، کانال پاناما و تنگه‌های بسفر و داردانل.

وی تنگه مالاکا را یکی از گلوگاه‌های استراتژیک چین دانست و افزود: علت اینکه چین در بسیاری از مواقع نمی‌تواند در برابر آمریکا عرض‌اندام کند، به دلیل تسلط آمریکا بر تنگه مالاکاست و چین نیز منتظر است تکلیف هرمز و باب‌المندب مشخص شود.

باب‌ المندب در معادلات جبهه مقاومت جایگاهی راهبردی دارد

حجت الاسلام اصلانی با اشاره به نقش تنگه هرمز و باب‌المندب در معادلات منطقه اذعان کرد: خداوند متعال مقدر کرده است که از میان این هفت آبراه، دو و نیم آبراه در اختیار ایران، جبهه مقاومت و جبهه حق باشد؛ یکی تنگه هرمز و دیگری باب‌المندب.

وی افزود: امروز و دیروز، الحمدلله انصارالله با اقتدار توانسته است بر باب‌المندب مسلط شود. پیش از این با موشک حمله می‌کردند، اما امروز باب‌المندب در اختیار انصارالله قرار گرفته است.

معاون تبیین و گفتمان‌سازی شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور بیان کرد: می‌گوییم دو و نیم آبراه، زیرا اگر کسی باب‌المندب را در اختیار داشته باشد، می‌تواند کانال سوئز را نیز مدیریت کند؛ چراکه هرکس از باب‌المندب وارد شود باید از کانال سوئز خارج شود و هرکس از کانال سوئز وارد شود، از باب‌المندب خارج خواهد شد. بنابراین در رفت و برگشت، گلوگاه آن باب‌المندب است.

وی با بیان اینکه این مسئله مقدمه پیروزی‌های بزرگ خواهد بود، تصریح کرد: جبهه مقاومت، جمهوری اسلامی ایران، انصارالله و جبهه حق، دومین آبراه اصلی دنیا را در اختیار گرفته‌اند و این مسئله مقدمه پیروزی‌های بسیار بزرگی خواهد شد.

جنگ امروز ایران، جنگی تمدنی و وجودی است

اصلانی جنگ کنونی را «جنگ تمدنی و وجودی» توصیف کرد و گفت: در این جنگ فقط باید یک نفر پیروز میدان باشد. اینکه برخی می‌گویند با مذاکره می‌توان مسئله را حل کرد، قابل پذیرش نیست؛ چراکه این جنگ، جنگ وجودی است و حتماً باید یک نفر در میدان پیروز شود، نه پشت میز مذاکره.

وی ادامه داد: به اراده الهی و با این توانمندی و تاب‌آوری که ملت ایران دارد و با پیروزی‌هایی که خداوند متعال آرام‌آرام برای ملت ایران ایجاد می‌کند، ان‌شاءالله پیروز نهایی جمهوری اسلامی ایران و شکست‌خورده نهایی آمریکا خواهد بود.

معاون تبیین و گفتمان‌سازی شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور در ادامه با اشاره به تاریخ ایران اظهار کرد: ایران در طول تاریخ چند هزار ساله خود جنگ‌های زیادی داشته و سلسله‌های حکومتی مختلفی آمده‌اند، اما ایران درگیر چهار تهاجم تمدنی شده است؛ یعنی چهار بار دشمن تصمیم گرفته ریشه ایران را از بین ببرد و مردم آن را از این سرزمین برطرف کند.

حجت الاسلام اصلانی نخستین تهاجم تمدنی را حمله اسکندر دانست و گفت: اسکندر حمله کرد تا ریشه ایران را بکند، اما ایرانی‌ها نه جذب مقدونی‌ها شدند و نه آنها جذب ایران شدند.

وی افزود: دومین حمله، حمله اعراب بود؛ البته نباید آن را حمله مسلمانان نامید، چراکه این حمله با نیت اسلامی انجام نشد. با این حال، همین حمله باعث شد ایرانی‌ها با فرهنگ ناب اسلام و فرهنگ اهل‌بیتی آشنا و جذب آموزه‌های اسلام شوند.

ایران در برابر چهارمین تهاجم تمدنی نیز ایستاده است

حجت الاسلام اصلانی سومین تهاجم تمدنی را حمله مغول‌ها عنوان کرد و گفت: مغول‌ها حدود ۱۰۰ سال در ایران حکومت کردند، اما در نهایت شاهان مغول مسلمان شدند. یعنی نه‌تنها ما جذب آنها نشدیم، بلکه آنها را جذب کردیم و فرهنگ و تمدن ایران اسلامی آن‌قدر قوی بود که مغول‌ها را در خود هضم کرد.

وی با اشاره به ماجرای شیعه شدن الجایتو اذعان کرد: در سریال «رویای نیمه‌شب» نیز به شیعه شدن الجایتو اشاره شد؛ کسی که ابتدا مسیحی بود، مادرش بودایی بود، سپس سنی شد و بعد شیعه شد و این امر با تلاش علامه حلی محقق شد.

معاون تبیین و گفتمان‌سازی شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور بیان کرد: امروز در چهارمین تهاجم تمدنی قرار داریم؛ ۲۰۰ سال است که تمدن غرب و استعمار غرب با ایران در حال جنگ است. جنگ ۱۲ روزه، جنگ ۴۰ روزه و دفاع مقدس هشت‌ساله بخشی از این تقابل است و اگر به عقب‌تر برگردیم، از حدود ۲۰۰ سال پیش تمدن و استعمار غرب به دنبال بلعیدن ایران بوده است.

وی ادامه داد: رحمت و رضوان خدا بر امام شهیدمان که فرمود آمریکا می‌خواهد ایران را ببلعد؛ این قصه ۲۰۰ ساله است. ۲۰۰ سال است که نسل به نسل در حال جنگ هستیم و امروز قله و نقطه عطف این جنگ به نسل ما و همین کوچه‌ها و خیابان‌ها رسیده است.

حجت الاسلام اصلانی با اشاره به فراز و نشیب‌های تاریخی ملت ایران اظهار کرد: ما در این ۲۰۰ سال جاهایی زمین خوردیم و تمدن غرب به ما سیلی زد؛ مانند جریان مشروطه که در آن شیخ فضل‌الله نوری، مرجع تقلید، را به دار کشیدند، اما یک بار نیز ملت ایران سیلی محکمی به غرب زد و آن انقلاب اسلامی بود.

وی با اشاره به تعبیر امام خمینی (ره) درباره انقلاب اسلامی افزود: امام راحل فرمود انقلاب اسلامی استغفار ملت ایران از شهادت شیخ فضل‌الله نوری است؛ چراکه گاهی یک گناه، گناه فردی است و استغفار فردی می‌خواهد، گاهی خانوادگی و گاهی اجتماعی است و برخی گناهان، گناه ملی هستند. ملت ایران با انقلاب اسلامی این گناه ملی را جبران کرد.

جنگ اراده‌ها آخرین مرحله تقابل ملت ایران با دشمن است

حجت الاسلام اصلانی با بیان اینکه ملت ایران از لایه‌های مختلف جنگ عبور کرده است، گفت: ما در این ۲۰۰ سال از جنگ سخت عبور کرده‌ایم و امروز در اوج جنگ اقتصادی هستیم، اما ملت ایران تاب‌آوری دارد. قیمت‌ها سر به فلک کشیده و بازار شرایط دشواری دارد، ولی ملت ایران ایستاده است و این نشان می‌دهد از لایه جنگ اقتصادی و جنگ نیمه‌سخت نیز عبور کرده‌ایم.

وی افزود: امام راحل می‌فرمود اگر ما را تهدید نظامی کنید، ما فرزند محرم هستیم و اگر ما را تحریم اقتصادی کنید، فرزند رمضان هستیم. یمنی‌ها را ببینید که با امکانات بسیار محدود و در شرایط فقر می‌جنگند و گاهی در طول روز تنها یک وعده غذا می‌خورند.

معاون تبیین و گفتمان‌سازی شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور تصریح کرد: ما از همه لایه‌های جنگ عبور کرده‌ایم و دشمن را شکست داده‌ایم و تنها یک لایه باقی مانده است که امام راحل از آن با عنوان «جنگ اراده‌ها» یاد می‌کرد.

وی ادامه داد: جنگ اراده‌ها یعنی جنگ خستگی و تاب‌آوری. در این جنگ خیلی دنبال آمار موشک و هواپیما نباشید. البته باید پدافند قوی داشته باشیم و هواپیماهای دشمن را بزنیم، اما آمار اصلی پیروزی در جنگ، آمار نظامی نیست؛ بلکه در روحیه و اراده مردم است.

حجت الاسلام اصلانی گفت: در جنگ اراده‌ها هرکس زودتر خسته شود، جنگ را باخته است. مهم نیست چه کسی موشک و هواپیما دارد؛ کسی که زودتر خسته شود، شکست خورده است.

مؤلفه ایمان، امید، آگاهی، اعتماد، اراده و اتحاد رمز تاب‌آوری ملت ایران است

وی با اشاره به شش مؤلفه اصلی جنگ اراده‌ها اظهار کرد: مغز این جنگ، شش «الف» است؛ ایمان، امید، آگاهی، اعتماد، اراده و اتحاد. اگر ملت ایران تاکنون پیروز شده است، به دلیل همین شش مؤلفه به‌عنوان قدرت نرم و قدرت اراده ملت ایران بوده است.

حجت الاسلام اصلانی تصریح کرد: به محض اینکه آمریکا و دشمن بتوانند این شش مؤلفه را از ما بگیرند، شکست خورده‌ایم؛ هسته‌ای داشته باشیم یا نداشته باشیم و موشک شهاب داشته باشیم یا نداشته باشیم، مسئله اصلی این نیست. آن قدرتی که دکمه را فشار می‌دهد و آن رزمنده‌ای که در میدان می‌جنگد، نفسش به نفس مردم در کوچه و خیابان و میدان‌ها بند است.

وی تأکید کرد: این شش «الف» مرکز قدرت ملت ایران است و تا زمانی که این شش مؤلفه را داریم، قدرت اراده ملت ایران باقی خواهد ماند.

معاون تبیین و گفتمان‌سازی شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور با اشاره به وعده‌های آینده تصریح کرد: ان‌شاءالله در نوروز ۱۴۰۶ خبرهای خوبی برای ملت ایران خواهیم داشت و امیدواریم در این شش ماه آینده کار تمام شود و طومار استکبار جمع شود.

وی با توصیه به مردم برای حفظ آرامش در برابر تهدیدها اظهار کرد: هر زمان احساس تهدید کردید و ترسیدید و چهره ترامپ و نتانیاهو را دیدید و در دل شما لرزشی ایجاد شد، ذکر رزمندگان را بگویید؛ همان‌جا که به رزمندگان گفتند دشمن آمده و می‌خواهد ریشه شما را بکند و آنان به جای ترس گفتند «حسبنا الله و نعم الوکیل».

حجت الاسلام اصلانی ادامه داد: هر موقع نگران شدید و دلواپس شدید، بگویید «حسبنا الله و نعم الوکیل» و به خداوند توکل کنید.

وی با اشاره به جایگاه رهبر معظم انقلاب بیان کرد: بعضی نعمت‌ها را در همین روزها نمی‌توان تشخیص داد و در آینده خواهیم فهمید خداوند چه نعمتی به ما داده است. به خاطر وجود رهبر معظم انقلاب باید این انگیزه و اراده را حفظ کنیم.

تجمعات مردمی در مسیر اراده امام زمان(عج) است

معاون تبیین و گفتمان‌سازی شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور با اشاره به تداوم تجمعات مردم لنگرود گفت: عده‌ای نامه نوشته‌اند و گفته‌اند تجمعات را جمع کنید و دیگر بس است، اما مردم ثابت کرده‌اند که هر زمان آنها را صدا کنیم، می‌آیند.

وی افزود: رهبر انقلاب با نگاه الهی و با عین‌الله ناظر خود به این صحنه نگاه می‌کند و تا زمانی که همین جمعیت حضور دارد، همین جمعیت گره را باز می‌کند.

حجت الاسلام اصلانی با قدردانی از عوامل برگزاری تجمعات اظهار کرد: مدیر این تجمعات امام زمان(عج) است؛ نه شهرداری و نه امام جمعه. البته دست همه آنها را می‌بوسیم و از زحماتشان تشکر می‌کنیم؛ اینکه بیش از ۲۰۰ شب مردم را جمع کنند، کار آسانی نیست.

وی تصریح کرد: یک شب مهمانی برگزار کنید ببینید چه اتفاقی می‌افتد، اما اینجا حدود ۲۰۰ شب مردم جمع شده‌اند لذا ما فقط با امام زمان(عج) معامله می‌کنیم و گوشمان به گوش نایب امام زمان(عج) است.