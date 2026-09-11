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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۸

مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی بوشهر به ۷۳ درصد رسید

مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی بوشهر به ۷۳ درصد رسید

بوشهر- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر از ارتقای مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی استان به ۷۳ درصد خبر داد و گفت: تاکنون ۵۳ هزار و ۳۵۶ واحد مسکونی روستایی مقاوم‌سازی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند جمعه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی یک سال گذشته ۲۱ هزار و ۸۳۰ واحد برای دریافت تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی به بانک‌های عامل معرفی و برای ۱۶ هزار و ۵۷۷ واحد به مبلغ ۵.۵ همت قرارداد تسهیلاتی منعقد شده است.

وی افزود: همچنین سهمیه تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی برای ۶ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی روستایی اختصاص یافته و ساخت ۶۸۰ واحد خانه امید نیز با اعتبار ۱۲۵ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر ادامه داد: در قالب تفاهم‌نامه‌های حمایتی، تأمین ۶۶۰ واحد مسکن برای خانواده‌های شهدا، ایثارگران و مددجویان بهزیستی و احداث ۲ هزار و ۲۵۱ واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی نیز در حال اجراست.

کد مطلب 6944197

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