به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند جمعه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی یک سال گذشته ۲۱ هزار و ۸۳۰ واحد برای دریافت تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی به بانک‌های عامل معرفی و برای ۱۶ هزار و ۵۷۷ واحد به مبلغ ۵.۵ همت قرارداد تسهیلاتی منعقد شده است.

وی افزود: همچنین سهمیه تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی برای ۶ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی روستایی اختصاص یافته و ساخت ۶۸۰ واحد خانه امید نیز با اعتبار ۱۲۵ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر ادامه داد: در قالب تفاهم‌نامه‌های حمایتی، تأمین ۶۶۰ واحد مسکن برای خانواده‌های شهدا، ایثارگران و مددجویان بهزیستی و احداث ۲ هزار و ۲۵۱ واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی نیز در حال اجراست.