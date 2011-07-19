شناسایی برترین سوارکاران جام شعبانیه پرش با اسب در قم

محسن کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در سال جاری فعالیت های هیئت در بخش مسابقات دو چندان شده است و شاهد هستیم که با برگزاری رقابت های قهرمانی استان، سوارکاران بسیاری برای حضور در مسابقات اعلام آمادگی می کنند.



وی ادامه داد: برگزاری رقابت های قهرمانی استان این خوبی را دارد که از بین نفراتی که رده سنی آنها از نوجوانان و جوانان آغاز می شود و تا بزرگسالان ادامه دارد، می توان سوارکاران بسیار خوبی شناسایی کرده و آنها را برای آینده قهرمانی این رشته پرورش داد.



مسئول کمیته پرش با اسب هیئت سوارکاری استان قم افزود: بعد از رقابت هایی که به عنوان نخستین دوره پیکارهای قهرمانی استان در خرداد ماه سال جاری به مناسبت گرامیداشت سالروز آزاد سازی خرمشهر برگزار شد، شاهد برگزاری دومین دوره این رقابت ها در رشته پرش با اسب بودیم.



وی با اشاره به حضور سوارکارانی از تهران، مرکزی و شهرستان کاشان در کنار سوارکاران قمی، یاد آور شد: این دوره از رقابت ها به مناسبت گرامیداشت میلاد با سعادت حضرت مهدی (عج) و اعیاد شعبان با عنوان جام شعبانیه به شکلی بسیار مطلوب در باشگاه سوارکاری رخش کبیر قم برگزار شد و مورد استقبال مردم و علاقمندان به این رشته نیز قرار گرفت.



کبیری تصریح کرد: خوشحالی و امیدواری بیشتر ما از برگزاری مسابقات قهرمانی استان در رشته های مختلف سوارکاری، این است که مردم استقبال بسیار خوبی از این رقابت ها دارند و در بیشتر اوقات حتی جای مناسب برای تماشاگران کم داریم.



وی ابراز داشت: در رقابت های پرش با اسب جام شعبانیه نزدیک به 40 سوارکار حضور داشتند که در دو بخش سوارکار مبتدی و حرفه ای و همچنین اسب مبتدی با یکدیگر به رقابت پرداختند در نهایت برترین های این دوره معرفی شدند.



برترین سوارکاران مبتدی؛

نفر اول: جواد زاهدی سوارکار باشگاه ماهان با اسب کاپیتان

نفر دوم: امیر زمانی سوارکار باشگاه ماهان با اسب بنهور

نفر سوم: مهدی مقدم سوارکار باشگاه پویا با اسب ماندانا



برترین های رقابت اسب های مبتدی؛

نفر اول: اسب یاشیکا به سوارکاری مهران حمزه از باشگاه سوارکاری چابک قم

نفر دوم: اسب سالی به سوارکاری محمد کارخانه از باشگاه سوارکاری رخش کبیر



برترین سوارکاران حرفه ای:

نفر اول: محسن کبیری از باشگاه سوارکاری ماهان که با اسب رویال ناکور

نفر دوم: علی حیدری از باشگاه سوارکاری امید قم با اسب پارمیدا

نفر سوم: محسن کبیری از باشگاه سوارکاری ماهان با اسب آزرا

