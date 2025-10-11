قهرمانی اسب «هویدا» در مسابقات اسب‌ دوانی میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات اسبدوانی میناب به همت هیئت سوارکاری میناب و با همکاری اداره ورزش و جوانان، فرمانداری، شهرداری و اداره راه این شهرستان بمناسبت هفته تربیت بدنی در پیست شهید عمرانی میناب برگزار شد.
این رقابتها با حضور ۳۰ رأس اسب از استانهای فارس، کرمان و هرمزگان در سه گروه صفر امتیاز، امتیازدار و قهرمانان برگزار شد.
در رقابتهای گروه قهرمانان اسب «هویدا» با چابکسواری سام موسوی از شهرستان جیرفت استان کرمان موفق به کسب مقام نخست شد در گروههای امتیازدار و صفر امتیاز به ترتیب اسب «شورش» با چابکسواری کاظم شیتکار و اسب «شعله» با چابکسواری علی شاه حیدری از شهرستان میناب در استان هرمزگان به مقام قهرمانی دست یافتند.
در اختتامیه این رقابتها، جعفر متقی رئیس اداره ورزش و جوانان میناب، عبدالله جمالی پور عضو شورای شهر میناب و علی عباسی دبیر هیئت سوارکاری شهرستان میناب به برگزیدگان جوایز نقدی، تندیس و لوح تقدیر اهدا کردند.
گفتنی است، شهرستان میناب با ۱۱ اسب یکی از فعالترین هیئتهای سوارکاری استان هرمزگان محسوب میشود و هفته گذشته یکی از اسبسواران این شهرستان موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی مسابقات کشوری شد.
