غفلت از معرفی مفاخر ایران زمین/ غرب علاقمند به شناخت مفاخر ایران است

ثقفی: رایزنان فرهنگی نخبگان ایرانی را به جهانیان معرفی کنند

دکتر سید محمد ثقفی در مورد فعالیتهای صورت گرفته در خصوص معرفی مشاهیر ایرانی به جهانیان به خبرنگار مهر گفت: رایزنان فرهنگی ایران در سایر کشورها می‎توانند در سطح بین المللی کارهای شایسته‎ای در این زمینه انجام دهند. در دوره کنونی هم انجمن مفاخر ملی و فرهنگی ایران سالهاست که در تهران به معرفی نخبگان ایرانی می‌پردازد و منبع خوبی در این زمینه است. صدا و سیما هم با برگزاری جشنهای چهره‎های ماندگار یادمانهای تاریخ ایران را به جهانیان معرفی می‎کند.

دکتر ثقفی درباره اقدام شایسته در این زمینه و معرفی فرهنگ و هویت و تاریخ ایران زمین به جهانیان هم گفت: البته امروز دیگر عصر ارتباطات و خانه واحد جهانی است و قبلا بوسیله کتاب، اندیشمندان کشورها شناسایی می‎شدند اما امروز توسط فناوریهای اطلاع رسانی و ارتباط جمعی این معرفی صورت می‎گیرد.



وی یادآور شد: برگزاری روز جهانی فلسفه در کشورهای مختلف یکی از اقدامات شایسته در این زمینه است و اگر ما بتوانیم در زمینه سایر علوم نیز نظیر این کنگره‎ها را برگزار کنیم می‎تواند در خصوص تفاهم و معرفی نخبگان مفید فایده قرار گیرد.



مبلغ: بخشی از بحران هویت ما ناشی از عدم شناخت مفاخر ایران زمین است



زهرا مبلغ بعنوان یک محقق و پژوهشگر نیز در این مورد گفت: هنوز عزم جدی برای این کار در کشور در میان نیست. فعالیتهای مناسبی که برای این کار باید صورت می‎گرفت و یا بگیرد هنوز انجام نشده است . برای این کار باید یک اراده جدی باشد و بعد هم یک ساختار خاصی لازم است برای اینکه در دنیای مدرن امروز بتوانیم مفاخر و مشاهیر در حوزه‎های مختلف بشناسانیم.



وی افزود: از یک طرف دنیا آنقدر مدرن شده که برخی مفاخر قدیمی ما که الان هم فکرشان زنده است براحتی نمی‎توان افکارشان را شناخت. باید یک زبان و منطق جدید برای بیان آثار و افکار آنها ساخته شود و افکارشان به زبان امروزی بیان شوند. از طرفی دیگر هم تأثیری که باید اندیشه‎های آنان در دنیای امروز داشته باشد نیاز به کاوش و بررسی دارد.



مبلغ در مورد راهکارهای معرفی اندیشمندان به جهان گفت: باید با همکاری سازمان گردشگری و دو وزارت ارشاد و علوم، گروههای پژوهشی بسیار خبره تشکیل شوند تا اولا برخی مفاخر و نامها را تعیین کنند سپس روی بازسازی فکر آنان به زبان امروزی همت بگمارند. کارکردن روی اندیشه‎های این مفاخر کار میان مدت نیست بلکه خیلی کاربر است و تا کنون این کار صورت نگرفته است.



این محقق و پژوهشگر حوزه علوم قرآنی و فلسفه درمورد تأثیر اقدام شایسته در این زمینه در جهان و معرفی فرهنگ ، هویت و تاریخ ایران زمین به جهانیان هم گفت: بخش بزرگی از بحران هویت ما ناشی از عدم شناخت بزرگان و مفاخر فرهنگی‎ است اینکه اینها را نمی‏شناسیم و یکهو و ناگهانی وارد دنیای مدرن شدیم. در واقع دنیای مدرن به ما هجوم آورده و ما بدون اینکه یک تکیه‏گاه تاریخی داشته باشیم در این دنیای مدرن غرق شده‎ایم.



چاوشی: معرفی اندیشمندان ایرانی تنها با جزوه و کتاب درسی ممکن نیست



دکتر محمد تقی چاوشی گفت: با شناخت مشاهیر به معرفی درباب فرهنگ دست می‎یابیم که درجای دیگری نمی‎توان سراغ آن را گرفت. از اینرو مهمترین عامل شناخت یک فرهنگ شناخت مشاهیر آن است.



وی افزود: حال اگر قرار باشد فرهنگی با سایر فرهنگها تعامل پیدا کند (که اجتناب ناپذیر است) ناگزیر از معرفی مشاهیر خویش هستیم.



این استاد گروه فلسفه دانشگاه مفید قم درباره راهکارهای معرفی مشاهیر ایرانی به جهانیان نیز اظهار داشت: برای آنکه بتوانیم بر چنین امری دست یابیم بایستی فرهنگ مقصد، حداقل تا حدودی برایمان شناخته شده باشد. در غیر اینصورت معرفی مشاهیر جایگاه خود را در فرهنگ مقصد پیدا نخواهد کرد. با معرفی مشاهیر بیش از آنکه به سایر فرهنگها کمک کرده باشیم به شناخت خودمان نزدیکتر شده‎ و می‎شویم.



صانعی: غربیها بدنبال شناخت اندیشمندان ایرانی هستند/ مؤسسه ترجمه دو طرفه تشکیل شود



دکتر منوچهر صانعی دره‎بیدی در مورد فعالیتهای صورت گرفته درباره معرفی مشاهیر ایرانی به جهانیان گفت: بطور نسبی کارهای جسته و گریخته‏ای شده و می‎شود. اما نه خیلی زیاد، باید خیلی بیشتر از اینها کار کنیم. باید کتابهایی به زبانهای سایر ملل در خصوص معرفی اندیشمندان ایرانی نوشته شود و ابن سیناها و رازی ها و ابوریحانها به آنان شناسانده شوند. البته غربیها خودشان مستشرقینی داشتند که بزرگان ما را به غرب معرفی کردند از جمله هانری کربن که این اواخر برای معرفی ملاصدرا اقدامات ارزنده‎ای کرد. ولی از سوی ایران فعالیتهای کمی در این خصوص شده است.



این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه در مورد اینکه اقدامات شایسته در معرفی این مشاهیر به جهانیان چه تأثیری می‎تواند در معرفی هویت، تاریخ و فرهنگ کشورمان در سطح بین المللی داشته باشد نیز تصریح کرد: هویت یک ملت مجموعه‎ای از ارتباطاتی است که در تعامل فرهنگهای دیگر شکل می گیرد. فرض بفرمایید در نقشه جغرافیا نامی از ایران یا کشور دیگری نباشد دیگر آن کشور هویت ندارد و هویت کشورها عبارت است از مجموعه ارتباطاتی که با جهان دارند.



قنبری: کوتاهی رسانه‌ها در معرفی اندیشمندان ایرانی/ مشاهیر معرف تاریخ کشور هستند



دکتر حسن قنبری در مورد کارها و فعالیتهای صورت گرفته برای معرفی مشاهیر ایرانی به جهانیان گفت: فعالیتهای مناسبی در این باره انجام نگرفته است و ما در این بخش هم مانند بسیاری از زمینه‎های دیگر مشکل داریم. کارخاصی به دلیل ضعف رسانه‎ای یا ضعف فکری و خیلی مشکلات دیگر در این خصوص انجام نشده است.



استاد گروه فلسفه دانشگاه ادیان و مذاهب قم درباره چگونگی معرفی اندیشمندان ایرانی به جهانیان گفت: حضور در مجامع فکری و علمی جهان از طریق بزرگان و دانشمندانی که تخصصی در این زمینه دارند و روی متفکر خاصی از ایران مطالعه و تحقیق داشته‎اند یکی از راههای معرفی متفکران ما به جهانیان است و معرفی این افراد از رسانه‎های فراگیر نوشتاری و تصویری که بتواند افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد نیز راهکار دیگری است



این محقق و پژوهشگر فلسفه در مورد اینکه اقدام شایسته در این زمینه چه تأثیری در معرفی فرهنگ و هویت و تاریخ ایران زمین دارد تصریح کرد: به طبع متفکران نامی هر کشوری نمایندگان تاریخ و فرهنگ و هویت آن سرزمین هستند. اگر متفکرین هر کشوری به قدر کفایت از سوی رسانه‎ها و مراکز آموزشی آن معرفی بشوند، به همراه آن اندیشه، فرهنگ، هویت و تاریخ آن کشور هم شناخته می شوند.