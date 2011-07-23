به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح شنبه وارد بندر عباس شدند و از منطقه یکم و کارخانجات نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بازدید کردند.

فرمانده کل قوا در ابتدای ورود به قرارگاه مقدم نیروی دریائی ارتش - ناوگان جنوب، در محل یادمان شهدا حاضر شدند و با قرائت فاتحه، یاد و خاطره رشادت شهدای دفاع مقدس را گرامی داشتند.

حضرت آیت الله خامنه ای سپس از یگانهای مختلف نیروهای مسلحِ حاضر در میدان سان دیدند.

حضرت آیت الله خامنه ای در سخنانی در جمع فرماندهان و نیروهای قرارگاه مقدم نیروی دریایی ارتش و یگانهای نمونه نیروهای مسلح در منطقه، دریا را فرصتی بزرگ و راهبردی برای کشورها و ملتها دانستند و تأکید کردند: منافع و امکانات این دریاها متعلق به ملتها است و نیروهای دریایی ارتش و سپاه مظهر اقتدار ملت ایران در دفاع از منافع کشور در خلیج فارس و دریای عمان هستند.

ایشان افزودند: حکومتهای طاغوتی در سالهای متمادی سیطره بر ایران مانع پیشرفت دریانوردی و حضور دریایی ایران در پهنه آبهای منطقه ای و بین المللی بودند اما امروز شما باید با تلاش مضاعف عقب افتادگی طولانی مدت گذشته را جبران کنید.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به سابقه حضور قدرتهای زورگو در منطقه بسیار حساس خلیج فارس و دریای عمان خاطرنشان کردند: امروز شرایط با گذشته بسیار متفاوت است و ساحل ممتد و طولانی این منطقه در اختیار دولتی مستقل و ملتی سرافراز و بیدار است که قدرت و اراده ملی خود را می شناسد و با اتکاء به خداوند، اراده خود را بر هر قدرت سیاسی و نظامی تحمیل و او را مجبور به عقب نشینی خواهد کرد.

فرمانده کل قوا در همین زمینه افزودند: امروز خلیج فارس و دریای عمان به برکت حضور مقتدرانه ایران اسلامی، یک منطقه آزاد و مستقل است.

رهبر انقلاب اسلامی حضور ناوهای آمریکایی و کشورهای اروپایی در منطقه را مضّر و نامطلوب ارزیابی و تأکید کردند: دورانی که قدرتهای مستکبر با حضور نظامی برای ملتها تعیین سرنوشت می کردند گذشته است و اگر حتی برخی دولتهای منطقه همچنان تمایل به تبعیت از دستورات قدرتهای مستکبر را داشته باشند ولی ملتهای منطقه هوشیار و بیدار شده اند و حضور نظامی بیگانگان، در منطقه را موجب ناامنی می دانند.

حضرت آیت الله خامنه ای اقتدار یک ملت را زمینه ساز بهره مندی از برکات و منافع دریا دانستند و خاطر نشان کردند: این اقتدار را نیروهای مسلح حاضر در منطقه می توانند با جهاد و از خود گذشتگی تأمین کنند.

فرمانده کل قوا تأکید کردند: ما هیچ کشوری را به رویارویی و جنگ تشویق نکرده ایم و نخواهیم کرد و تا جایی که بتوانیم از هر رویارویی تصادفی و یا حساب شده نیز پرهیز خواهیم کرد اما کسانی که پیشرفت خود را با تحکم و روزگویی تأمین می کنند باید در مقابل خودشان یک ملت مقتدر را احساس کنند.

ایشان نیروهای دریایی را مظهر اقتدار ملت ایران در دریا دانستند و خطاب به نیروهای مسلح حاضر در منطقه جنوب توصیه کردند: صادقانه و مخلصانه، و با تمام توان، به مجاهدت خود ادامه دهید.

ایشان تأکید کردند: کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران مدیون جوانانی است که اقتدار ملت را تجسم می بخشند.

حضرت آیت الله خامنه ای دستگاههای دولتی و مسئولان را موظف کردند با نیروهای مسلح حاضر در منطقه برای انجام کارهای بزرگ خود همکاری کنند.

رهبر انقلاب اسلامی هدف از حضور خود در بندرعباس و منطقه یکم دریایی ارتش را ابراز صمیمانه ی «خسته نباشید و خدا قوت» به نیروهای مسلح منطقه بیان کردند و افزودند: مجاهدت خاموش و مخلصانه و صادقانه جوانان ملت ایران در این منطقه، یک حسنه و در نزد خداوند محفوظ است.

در ابتدای این دیدار امیر دریادار سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش در گزارشی با اشاره به نقش دریا در رشد و توسعه کشورها گفت: سیادت و اقتدار دریایی ایران با حضور قدرتمندانه در دریا و آبهای آزاد تأمین می شود که با نگرش راهبردی فرمانده کل قوا به نیروی دریایی، گامهای استواری در این زمینه برداشته ایم.

امیر دریادار سیاری افزود: در این مدت،توجه به زیرساختها، حرکت جهادی در صنایع دریایی و نوسازی ناوگان، تحقق آموزشها، بهره مندی از نیروهای مؤمن و متخصص و جلب مشارکت دانشگاهها و مراکز علمی را در دستور کار قرار داده ایم.

فرمانده کل قوا در ادامه حضور در منطقه یکم دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از یگانهای سطحی و زیرسطحی، کارخانه های صنعتی، تعمیراتی و مراکز آموزشی نیروی دریایی ارتش نیز بازدید کردند.

حضرت آیت الله خامنه ای در این بازدید از نزدیک با توانایی متخصصان و مهندسان نیروی دریایی ارتش در ارتقاء تجهیزاتی و بهینه سازی برخی ناوها، ناوچه ها، یگانهای نیرو بَر و هواناوها آشنا شدند.

مرکز آموزش زیرسطحی، مرکز شبیه سازی هدایت زیرسطحی و شناور زیرسطحی یونس نیز مورد بازدید رهبر انقلاب اسلامی قرار گرفتند. شناور زیرسطحی یونس اخیرا از سفر 68 روزه به دریای سرخ، به میهن اسلامی بازگشته است.

فرمانده کل قوا همچنین از مرکز تعمیر و نگهداری شناورهای زیرسطحی بویژه زیردریایی های کلاس غدیر بازدید کردند.

در این مرکز توانایی متخصصان نیروی دریایی ارتش در تعمیر زیرسطحی ها و ساخت قطعات و تجهیزات پیچیده آن مورد بازدید قرار گرفت.