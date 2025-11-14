امیر وظیفه: بصیرت سیاسی مردم انسجام و وفاق ملی را تقویت کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار دوم قادر وظیفه، فرمانده قرارگاه مقدم ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش، در همایش سیاسی ویژه فرماندهان و کارکنان مناطق جنوبی ارتش در منطقه یکم امامت، بر اهمیت نقش مردم در حمایت از نیروهای مسلح و صیانت از امنیت کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به رویدادهای اخیر و نقش‌آفرینی نیروهای مسلح در جنگ ۱۲ روزه اظهار داشت: رمز اقتدار و پیروزی ما در این نبرد، حضور و هدایت‌های فرماندهی معظم کل قوا در صحنه نبرد و همچنین بصیرت و پشتیبانی گسترده مردم از نیروهای مسلح در مصاف با دشمن صهیونیستی بود.

فرمانده قرارگاه مقدم ناوگان جنوب نداجا با بیان اینکه قدرت ملی بدون همراهی مردم تحقق نمی‌یابد، گفت: آگاهی سیاسی جامعه، موجب تقویت انسجام، افزایش همبستگی داخلی و ارتقای توان بازدارندگی کشور شده است.

وی همچنین بر ضرورت تبیین دستاوردهای دفاعی و نقش نیروهای مسلح در حفظ امنیت پایدار تأکید کرد و افزود: ارتش جمهوری اسلامی ایران در کنار مردم و با اتکا به رهبری داهیانه فرمانده معظم کل قوا، همچنان با قدرت در برابر تهدیدات ایستادگی خواهد کرد.