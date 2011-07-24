تشکیل ستاد مدیریت بحران در آسایشگاه جانبازان شهید بهشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالوئی با اعلام این مطلب گفت: به منظور رفاه حال جانبازان، در شرایط اضطراری ستاد مدیریت بحران در آسایشگاه شهید بهشتی تشکیل می شود.

وی با اشاره به جذب داوطلب گروه دوام در محلات شرق تهران افزود: با توجه به استقبال شهروندان، تمامی محلات منطقه 8 می توانند در محل زندگی خود داوطلب گروه دوام باشند.

شهردار منطقه 8 با اشاره به برگزاری سامانه های نشاط در طول تابستان گفت: ستاد مدیریت بحران منطقه نیز در سامانه های نشاط عضو داوطلب گروه دوام می پذیرد.

شادالوئی با تاکید بر فعالیتهای ستاد مدیریت بحران در اعیا شعبانیه افزود: به منظور اطلاع رسانی بیشتر و آشنایی شهروندان با فعالیتهای این ستاد؛ نمایشگاهی در بوستان آزادگان برگزار شد.

وی گفت: ستاد مدیریت بحران منطقه برای روزهای بحرانی در سه بخش آمادگی، پیشگیری و مقابله فعالیتهای گسترده ای دارد که بیشتر فعالیتهای بخش آمادگی با همکاری سازمانهای مختلف انجام می شود.