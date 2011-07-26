به گزارش خبرنگار مهر، انجام روزانه 15 هزار تخلف رانندگی در تهران که بیش از تخلفات یکسال آلمان است مسئولان راهور را بر آن داشت تا پس از 40 سال قانون راهنمایی و رانندگی را تغییر دهند. مسئولان راهور معتقد بودند قانون قبلی کارکرد و بازدارندگی کافی را ندارد و بسیاری از رانندگان به خود اجازه می دهند به راحتی قوانین را زیر پا گذاشته و مرتکب تخلفات حادثه ساز شوند.

نمرات منفی متناسب با تخلفات



از نظر پلیس نمرات منفی متناسب با نوع تخلف در نظر گرفته شده است و می توان با استفاده از این ابزار ترمز رانندگان متخلف را کشید. سردار مومنی رئیس پلیس راهور در این باره می گوید: رانندگانی که با وجود پرداخت جریمه های 20 هزار تومانی بار دیگر در خیابانها جان و مال شهروندان را به مخاطره می انداختند، دیگر نمی توانند به راحتی مرتکب تخلف شوند.





وی معتقد است قانون جدید بازدارندگی لازم را دارد و پلیس نیز می تواند به راحتی قانون را اجرا کند.



نمره منفی رانندگان متخلف را نقره داغ می کند



در قانون جدید راهنمایی و رانندگی رانندگان براساس تخلفاتی که مرتکب می شوند نمره منفی دریافت می کنند. در مرحله اول 20 تخلف حادثه ساز از سوی پلیس شناسایی و احصا شد. براساس قانون جدید اگر راننده ای در مرحله اول 30 امتیاز منفی دریافت کند گواهینامه اش به مدت سه ماه ضبط و فرد از رانندگی محروم می شود.



این در حالی است که درمرحله دوم راننده متخلف با کسب 25 امتیاز منفی 6 ماه از رانندگی محروم و با پرداخت 60 هزار تومان می تواند گواهینامه خود را بازپس گیرد. ضمن اینکه در مرحله سوم راننده متخلف با 20 امتیاز منفی یکسال از رانندگی محروم و باید برای اخذ گواهینامه باردیگر در کلاسهای آموزشی شرکت و آزمون اخذ گواهینامه دهد.

با اعمال نمرات منفی در قانون جدید تا کنون بیش از هزار راننده در معرض محرومیت قرار گرفته اند. این رانندگان همزمان دو تخلف حادثه ساز را مرتکب شده و علاوه بر توقیف خودرو با نمره منفی مواجه شده اند.

جریمه های چند صد هزار تومانی در انتظار رانندگان لایی باز



با وجود نمران منفی، پلیس از ابزار دیگری چون جریمه های صد هزار تومانی بهره برده تا شاید رانندگان متخلف را از انجام حرکات مخاطره آمیز باز دارد. براین اساس به نظر نمی رسد رانندگان برای چند کیلومتر سرعت بیشتر حاضر باشند صدهزار تومان جریمه پرداخت کنند.

در قانون جدید با توجه به افزایش مصرف الکل و مواد مخدر صنعتی در بین رانندگان، قانون شرایط ویژه ای را برای مقابله پلیس با اینگونه رانندگان در نظر گرفته است. بر این اساس رانندگانی که اقدام به مصرف الکل و مواد مخدر صنعتی کنند علاوه بر معرفی به مرجع قضایی 6 ماه از رانندگی محروم و 200 هزار تومان جریمه می شوند.

به هر ترتیب با اجرای قانون جدید و سختگیری پلیس بر رانندگان هنجارشکن از دهم اردیبهشت ماه امسال بسیاری از رانندگان، دیگر مرتکب تخلفات حادثه ساز نمی شوند به طوری که براساس جدیدترین آمار پلیس، 10 درصد از تصادفات منجر به فوت و جرح در شهرها کاسته شده است.