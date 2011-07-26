مددکاری اجتماعی امروز به جای مشکل محوری دنبال تغییر نگرش است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن موسوی چلک صبح سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران گناباد گفت: تهدید کنونی جامعه مسائل اجتماعی و فرهنگی است و راه مبارزه با جنگ نرم در این حوزه، تدوین سیاست گذاری های مناسب اجتماعی است.

رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران تصریح کرد: مسایل اجتماعی یک شبه به وجود نیامده که یک شبه حل شود، هرچه پرونده قضایی کمتری داشته باشیم یعنی سیاست گذاری موفق تر در حوزه اجتماعی داشته ایم.

موسوی چلک افزود: سیاست های ما در حوزه سینما، رسانه و حوزه مجازی تک بعدی و غیر موثر است، جنس جنگ نرم، از جنس رسانه و اطلاع رسانی است و این در حالی است که تقویت هویت ملی و دینی جوانان از خواسته های مقام معظم رهبری است.

دبیر علمی دومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران ادامه داد: برای فرزندانمان پرونده سلامت جسمی تشکیل می دهیم، اما به دنبال پرونده سلامت اجتماعی نیستیم و این در حالی است که پرونده اجتماعی بایستی حتی قبل از تولد فرزند تشکیل شود.

وی افزود: اولین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران به همت دانشگاه آزاد اسلامی گناباد پس از گذشت نیم قرن از قدمت علمی مددکاری اجتماعی ایران برگزار شد و این در حالی است که کنفرانس قبل نقطه عطفی در تاریخ مددکاری اجتماعی ایران است.

وی گفت: متخصص اجتماعی فقط راهنما است و در زندگی شخصی افراد مداخله نمی کند و برای آنها تصمیم نمی گیرد.

موسوی چلک ادامه داد: مددکار اجتماعی باید در چهار حوزه شناخت علمی نسبت به موضوعات مرتبط با مدکاری اجتماعی، قوانین مرتبط با مددکاری اجتماعی، منابع اجتماعی و ساختار کشور دانش کافی را کسب کند.